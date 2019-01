MariaDB lanceert beheerd open source databaseplatform voor transactionele data-analyse

MariaDB, leverancier van open source databaseplatforms, brengt MariaDB Platform X3 op de markt. Met dit hybride databaseplatform kunnen eindgebruikers bijna in real time transactionele data analyseren. Het platform is als beheerde oplossing beschikbaar die kosten bespaart en zeer schaalbaar is.

Het nieuwe beheerde platform van de open source databasespecialist is een combinatie van twee bestaande databaseproducten voor transacties en voor analyse. De nu in MariaDB Platform X3 gecombineerde producten MariaDB TX en MariaDB AX vormen een nieuw platform dat sterk schaalbaar is op bestaande standaard hardware-toepassingen. Bovendien is de oplossing geschikt voor zowel hybride als publieke cloudomgevingen.

Technologie achter de hybride database

De hybride oplossing zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties in bijna real time transactionele data -denk daarbij onder andere aan gegevensverkeer tussen banken of beursdata- kunnen analyseren zonder last te hebben van complexe en vertragende procedures voor het extraheren, ombouwen en laden van data en alle administratieve procedures die daarbij komen kijken.

Om zijn versimpelde proces mogelijk te maken gebruikt de databasespecialist onder meer een technologie, ‘full change data capture’, om transactionele data in kolom-formaat in een gedistribueerde data store te streamen. MariaDB Platform X3 gebruikt twee instances van data, één in rijen-formaat voor transacties en één in kolom-formaat die door de dataspecialisten graag wordt gebruikt. De ‘change data capture’-functionaliteit repliceert de data van rijen naar kolommen. Applicaties kunnen elk formaat gebruiken en kan de data-invoer daarbij uitbreiden zoveel het nodig is. Op deze manier hebben de applicaties die de data-analisten gebruiken toegang tot bijna real time data voor hun analyses.

Concreet zorgt deze technologie ervoor dat eindgebruikers van het managed platform steeds meer nieuwe applicaties kunnen gebruiken die transactioneel zijn, maar tegelijkertijd ook beschikken over slimme analytische capaciteiten die voorheen nog alleen bij business intelligence-teams aanwezig waren.

Voordelen van de hybride oplossing

Met het gebruik van de cloudgebaseerde hybride-oplossing van een transactioneel en analytisch databaseplatform kunnen eindgebruikers onder meer flink op de kosten besparen. Afzonderlijke databasebeheerders hoeven immers niet elk een afzonderlijk databaseplatform te kopen.

Daarnaast komt met het beheerde hybride databaseplatform uit de cloud ook meer functionaliteit, van reference architecturen tot patches, beschikbaar. Vooral voor eindgebruikers van de commerciële versie die MariaDB van zijn open source databaseplatform op de markt bracht. Eerder was deze extra functionaliteit alleen beschikbaar in maatwerk voor enkele specifieke klanten.

Kosten en beschikbaarheid

Met de komst van MariaDB Platform X3 worden de bestaande MariaDB TX -en Maria AX -producten niet meer verkocht. De prijs van het managed databaseplatform ligt op 9.600 dollar per node. Flink aan de prijs dus, maar de leverancier geeft aan dat zij hun aantal gekozen nodes kunnen mixen naar wens en op elk moment, zonder daarvoor een boete te hoeven betalen. Eindgebruikers die bijvoorbeeld starten met zes nodes in totaal, kunnen deze onderverdelen in vier nodes voor transactionele data en twee voor analytics. In een later stadium kunnen zij deze dan zonder problemen wijzigen naar drie van elke categorie