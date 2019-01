‘Justitie VS klaagt Huawei mogelijk aan voor diefstal bedrijfsgeheimen’

Diverse telecombedrijven, waaronder T-Mobile, klagen het Chinese Huawei aan. Nu blijkt dat ook het Amerikaanse ministerie van justitie een strafrechtelijk onderzoek houdt naar het bedrijf. Sterker nog: het ministerie zou op het punt staan Huawei aan te klagen voor diefstal van handelsgeheimen.

Dat meldt de Wall Street Journal vandaag op basis van interne bronnen bij het Amerikaanse ministerie. Het ministerie zou Huawei onder meer beschuldigen van diefstal van het ontwerp van een robot die T-Mobile gebruikt bij het testen van smartphone. Het is een flinke tegenslag voor het bedrijf, dat al vaker beschuldigd is van diefstal van handelsgeheimen.

Bedrijfsgeheimen stelen

In dit specifieke geval beschuldigt men Huawei ervan dat het technologie van T-Mobile heeft gestolen. In 2014 had het bedrijf een deal met Huawei om smartphones van het bedrijf te verkopen in de Verenigde Staten. Dankzij die deal had Huawei de kans om te spioneren en kon het de testrobot kopiëren. Huawei stond hiervoor al eens voor de rechter en moest toen 4,8 miljoen dollar betalen.

Het onderzoek van het Amerikaanse ministerie is breder ingericht en neemt de zaak van T-Mobile vermoedelijk als een van de voorbeelden om aan te proberen te tonen dat Huawei zich schuldig maakt aan diefstal van bedrijfsgeheimen. Dat zou dan weer nieuwe gevolgen kunnen hebben voor de toegang van Huawei tot de Amerikaanse markt.

Zware tijden

Het is een zware tijd voor Huawei, dat te maken heeft met het ene na het andere negatieve bericht in de media. In november begon de Amerikaanse regering de druk op zijn bondgenoten op te voeren om te voorkomen dat Huawei netwerktechnieken mag leveren. De vrees is dat het Chinese bedrijf meewerkt met de Chinese overheid en spioneert op westerse landen – iets dat het bedrijf uiteraard ontkent.

Verder werd in december in Canada Huawei CFO Meng Wanzhou gearresteerd, omdat de Verenigde Staten haar ervan beschuldigden verantwoordelijk te zijn voor schending van Amerikaanse sancties tegen Iran. Daarnaast werd afgelopen week nog een medewerker van Huawei in Polen gearresteerd op beschuldiging van spionage.