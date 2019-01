IBM stopt met Slack-alternatief Watson Workspace

IBM trekt de stekker uit Watson Workspace. Er zou te weinig vraag zijn naar de op AI-gerichte samenwerkingstool. Big Blue laat weten 28 februari 2019 de service te beëindigen.

Ondanks dat het bedrijf Watson Workspace zelf omschrijft als zijnde innovatief en wendbaar, is het niet gelukt deze boodschap uit te dragen bij zijn klanten. Gebruikers van de samenwerkingstool zien sinds gisteren een banner in de gebruikersinterface van de service, met daarin een tijdlijn.

IBM is inmiddels gestopt met het aannemen van nieuwe orders. Ook worden er geen nieuwe functies meer toegevoegd en zijn er in samenwerking met partners opties gecreëerd voor de afhandeling van lopende abonnementen en contracten. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

“We bieden toegang tot een tool waarmee de gesprekken en inhoud van Watson Workspace kan worden gedownload en opgeslagen. Het is aan te raden een planning te maken welke inhoud behouden moet blijven. Deze optie zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn”, klinkt het in een memo die The Register kon inkijken.

Concurrentie

Watson Workspace was een kort leven beschoren. De service werd eind 2016 in bèta gelanceerd als platform voor werknemers om samen te werken en ideeën uit te wisselen. Als extra voegde IBM er de nodige cognitieve vaardigheden aan toe op basis van AI.

De markt van samenwerkingtools wint aan populariteit, maar de concurrentie is bijzonder hard. Verschillende partijen werpen hun gewicht in de strijd voor een deel van de koek. IBM is er niet in geslaagd om een vuist te maken tegen alternatieve oplossingen als Slack en Microsoft Teams.

Vooral Teams is de laatste tijd aan een steile opmars bezig, sinds Microsoft besloot om een versie van de tool gratis aan te bieden.

