Nvidia Tesla T4-gpu’s in bèta beschikbaar op Google Cloud

Google biedt voortaan Tesla T4-gpu’s van Nvidia aan op het Google Cloud Platform. Het aanbod is voorlopig nog in bètafase.

Google was de eerste cloudpartij om in november Tesla T4-gpu’s op zijn platform beschikbaar te maken, toen nog in alpha. Het aanbod wordt nu breder beschikbaar gemaakt.

De Tesla T4 is beschikbaar in regio’s Brazilië, Indië, Nederland, Singapore, Tokyo en de VS. Dankzij die globale dekking kan Google zijn klanten wereldwijd een lage latency garanderen.

Elke T4 komt met 16 GB geheugen en prestaties tot 260 TOPs. De T4 is daarom volgens Google uitermate geschikt voor inferentie-workloads, maar kan net zo goed voor het trainen van machine-learningmodellen worden gebruikt. De V100 is voor dat laatste eigenlijk de betere keuze, maar de T4 doet het aan een lager prijspunt.

“Onze T4-gpu’s vullen ons V100-aanbod mooi aan. Je kan opschalen met grote VM’s tot acht V100-gpu’s, verkleinen met goedkopere T4-gpu’s of opschalen met T4- of V100-gpu’s op basis van de karakteristieken van je workload”, zegt Chris Kleban, product manager Cloud GPU’s bij Google, in een blogpost.

Het is tevens de eerste gpu in het datacenter met aparte ‘RT Cores’, als onderdeel van Nvidia’s Turing-architectuur. Die speciale rekenkernen maken realtime ray tracing mogelijk, een techniek om lichteffecten op een realistische manier te simuleren. Google ondersteunt ook virtuele workstations op T4-instances, zodat designers hun render-applicaties vanaf elke locatie kunnen uitvoeren.

Andere Nvidia-gpu’s in het aanbod van Google Cloud zijn de K80, P4, P100 en V100.

Gerelateerd: Moore’s Law voorbij: is accelerated computing de toekomst?