Windows 10 October 2018 Update eindelijk klaar voor automatische uitrol

Microsoft maakt bekend dat de Windows 10 October 2018 Update vanaf nu ‘volledig beschikbaar’ is. De update is daarmee in zijn laatste uitrolfase en wordt automatisch, maar gefaseerd, uitgerold naar compatibele systemen.

“We beginnen nu met de gefaseerde uitrol naar gebruikers via Windows Update. In eerste instantie bieden we de update aan voor apparaten waarvan we denken dat deze de beste update-ervaring zullen hebben op basis van ons next-generation machinelearning-model”, klinkt het in de Windows-updategeschiedenis.

De witte rook komt zo’n 3,5 maand nadat de Windows 10 October 2018 Update voor het eerste beschikbaar werd gemaakt. Vanaf 3 oktober kon iedereen de update manueel downloaden. Een week later zou de update stelselmatig wereldwijd worden aangeboden, maar een paar dagen voor die brede uitrol moest Microsoft de update offline halen omdat het bestanden ongewild verwijderde.

Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd. Pas sinds midden december wordt de oktoberupdate weer via Windows Update aangeboden voor gebruikers die manueel naar nieuwe updates zoeken.

Automatische uitrol

Nu we nog eens een maand verder zijn, is Microsoft zeker genoeg van zijn stuk om de update automatisch via het Windows Update-kanaal aan te bieden. De update gebeurt gefaseerd, dus het kan een tijdje duren voor de update op je systeem wordt aangeboden. Microsoft laat wel weten dat ‘geavanceerde gebruikers’ de update nog altijd manueel kunnen forceren. Wie de update liever net nog wat langer uitstelt, leest in dit artikel hoe dat kan.

De bredere automatische uitrol zou de adoptie van de Windows 10 October 2018 Update eindelijk een duw in de rug moeten geven. Begin deze maand bleek uit cijfers van AdDuplex dat amper 6,6 procent van alle Windows 10-systemen wereldwijd de update reeds had binnengehaald. Bij eerdere updates ging de adoptie doorgaans in een stroomversnelling na twee maanden, al is het niet moeilijk om te raden waarom dat deze keer niet het geval was.

