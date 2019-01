CEO Oracle: AI gaat de cloud compleet transformeren

Kunstmatige intelligentie is al van groot belang in de IT-industrie, maar dat gaat alleen maar groeien. Dat stelde Oracle’s CEO Mark Hurd tijdens een toespraak op het Oracle Open World-evenement in Londen. Hurd vertelde hoe hij denkt dat de komende jaren eruit gaan zien als het aankomt op de IT.

Het voornaamste onderwerp waar Hurd over sprak, is de opkomst van kunstmatige intelligentie en dan vooral de rol die het gaat spelen in de IT-industrie. Hurd verwacht zelf dat de volledige IT-industrie straks te maken heeft met de cloud. De CEO denkt onder meer dat alle cloud-apps tegen 2025 op een of andere manier te maken hebben met AI.

Overal AI

Door AI te integreren in cloudapps, kunnen die toepassingen zich onderscheiden van legacy apps. Tools als chatbots en stemgestuurde interfaces helpen bedrijven veel persoonlijkere en nauwere banden aan te gaan met hun klanten. “Alle industrieën gaan een manier vinden om op innovatieve nieuwe manieren banden te leggen met hun klanten”, aldus Hurd.

Automatisering zou persoonlijke ervaringen kunnen bieden voor individuele shoppers, en hotels zouden 24/7 kunnen draaien zonder dat er altijd mensen aanwezig hoeven zijn. Daarmee bedoelt Hurd niet te zeggen dat AI uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen zonder werk komen te zitten, maar wel dat de IT-industrie behoorlijk gaat veranderen. Hurd voorspelt dat tegen 2025 zo’n zestig procent van alle banen in de IT bestaat uit werk dat we nu nog niet kennen. Veelal zal het gaan om beheer en onderhoud van AI-systemen. Die systemen nemen dan de complexe of tijdrovende zaken voor hun rekening.

Hurd vertelde ook zelf nog te hopen dat AI voor versnelde innovatie zorgt. Ook zou het voor grotere productiviteit in de techindustrie moeten zorgen. Des te minder bedrijven uitgeven aan het onderhoud van verouderde systemen, des te meer ze immers kunnen besteden aan onderzoek en dus aan innovatie.