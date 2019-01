‘Microsoft lanceert Hololens 2 eind februari’

Alles wijst er op dat Microsoft de tweede versie van zijn Hololens AR-headset in de marge van het Mobile World Congress volgende maand in Barcelona zal voorstellen.

Microsoft maakt een comeback op MWC. De softwarereus, die ’s werelds grootste telecombeurs sinds de ondergang van Windows Phone links liet liggen, plant om een grote persconferentie te geven op zondag 24 februari. Dat blijkt uit een uitnodiging die verschillende internationale publicaties hebben ontvangen. Naast CEO Satya Nadella zal ook technical fellow Alex Kipman het podium op klimmen, en daarmee geeft Microsoft een enorme hint richting het onderwerp van de presentatie.

Kipman en Hololens

Kipman’s is de laatste jaren dé man bij Microsoft die alles Hololens voor zijn rekening neemt. Dat het event over de Hololens zal gaan, staat dus zo goed als vast. Bovendien circuleren er al sinds midden vorig jaar geruchten over de Hololens 2, codenaam Sidney. Sidney moet tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar zijn. Of het om een brede beschikbaarheid dan wel een beperkte ‘developers edition’ gaat, is onduidelijk maar in deze ook niet belangrijk. De vooropgestelde timing komt in beide gevallen overeen met een officiële voorstelling op MWC.

De Hololens 2 moet voortbouwen op de eerste versie, maar een stuk geavanceerder zijn. Microsoft zal verder doorontwikkelde Kinect-technologie gebruiken om de AR-bril te omgeving te laten zien, terwijl de headset binnenin zal aangedreven worden door een speciale AR-chip en een Qualcomm 850-SoC. Dat betekent dat de bril officieel een ARM-toestel wordt. Ook het draagcomfort moet volgens de geruchten een boost krijgen.

Bredere FoV

Belangrijker maar onduidelijker is de upgrade voor de holografische displays. Het lijkt vanzelfsprekend dat Microsoft die voor Sidney ook onder handen neemt, en dan met name focust op de field of view. Die is bij de Hololens (net als bij alle andere AR-headsets trouwens) beperkt, wat concreet betekent dat je door een raampje naar een alternatieve wereld kijkt, in er dus niet helemaal in ondergedompeld wordt zoals promomateriaal steevast suggereert. Zoiets lijkt ons ook nog niet meteen realistisch voor morgen maar iedere vergroting zou een flinke stap voorwaarts zijn.

Om te ontdekken wat er klopt van de geruchten moeten we wachten tot op MWC. Techzine zal met een grote ploeg aanwezig zijn op de beurs en uitgebreid verslag uitbrengen.

