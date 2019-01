Atlassian boekt voor het eerst meer dan 1 miljard dollar omzet

Atlassian, aanbieder van zakelijke software, heeft een goed tweede financieel kwartaal 2019 achter de rug. Het bedrijf deed het beter dan verwacht en boekte voor het eerst een kalenderjaar waarin het meer dan 1 miljard dollar (878 miljoen euro) omzette. Niet alleen lag de omzet afgelopen kwartaal hoger dan verwacht, het is ook een nieuwe mijlpaal voor de onderneming.

Gisteren meldde Atlassian de cijfers over het tweede financiële kwartaal van 2019, dat op 31 december 2018 eindigde. Het bedrijf, dat software voor samenwerkingen en productiviteit ontwikkelt, meldde mooie cijfers. Atlassian kon een omzet van 299 miljoen dollar in de boeken schrijven. Dat is 39 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en ook meer dan de verwachte 288 miljoen dollar. Daar komt bij dat er 25 cent per aandeel aan winst werd geboekt, meer dan de 21 cent die verwacht werd.

Financiële stabiliteit

Gewoonlijk, zo vertelt hoofdanalist Charles King van Pund-IT Inc. tegenover SiliconANGLE, wordt de mijlpaal van 1 miljard dollar als jaaromzet gezien als het bewijs dat een bedrijf financiële stabiliteit wist te realiseren. Voor Atlassian was het afgelopen kwartaal daarnaast ook nog eens het derde op rij waarin het zijn omzet versneld zag groeien.

CEO Scott Farquhar van Atlassian stelt dat het kwartaal laat zien dat “er steeds meer vraag is naar Atlassian-producten om de digitale transformatie in zowel grote als kleine bedrijven in te kunnen zetten.” Hoe dan ook hadden de cijfers een positieve invloed op de beurskoers: aandelen stegen maar liefst tien procent in waarde na de aankondiging van de cijfers.

Het meest gebruikte product van het bedrijf blijft Jira Software, dat ingezet wordt voor flexibele softwareontwikkeling en projectmanagement. Momenteel zijn er meer dan 65.000 klanten van dat platform. Daarnaast heeft het bedrijf in totaal meer dan 138.000 klanten “waarmee duidelijk is dat er alleen al in onze eigen klantenschare grote kansen liggen voor Jira”.

Volgend kwartaal hoopt Atlassian een omzet van tussen de 303 en 305 miljoen dollar te kunnen boeken. Het voorspelt verder een winst van 18 cent per aandeel. Analisten gaan uit van eenzelfde winst per aandeel en voorspellen een omzet van 300 miljoen dollar.