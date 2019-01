Google koopt 1,6 miljoen zonnepanelen voor nieuwe datacenters

Google kiest steeds meer voor duurzaamheid. Het bedrijf heeft grote ambities op dat vlak en koopt nu de output van maar liefst 1,6 miljoen zonnepanelen om twee nieuwe datacenters van stroom te voorzien. De datacenters komen in het zuidoosten van de Verenigde Staten te liggen: in Tennessee en Alabama.

Om de twee datacenters duurzaam te laten draaien, koopt Google flink wat zonne-energie in. Het gaat om een deal van het bedrijf met de Tennessee Valley Authority, waarbinnen het 413 megawatt aan energie koopt. Die energie komt voort uit 1,6 miljoen zonnepanelen – ongeveer het equivalent van 65.000 huizen met zonnepanelen op het dak.

Grote ambities

De zonneboerderijen komen te liggen in Hollywood, Alabama en in Yum Yum. De twee grootste daarvan leveren elk 150 megawatt aan stroom en zijn daarmee de grootste zonneboerderijen die ooit voor Google gebouwd. Door al die nieuwe zonnepanelen aan te schaffen, koopt Google in principe de stroom die zijn datacenters gebruiken af. De bron van de stroom van de datacenters hoeft dus op zichzelf niet duurzaam te zijn – dat kan niemand garanderen door de opzet van het energienetwerk – maar er komt in elk geval evenveel duurzame stroom op de markt als de datacenters gebruiken.

“Ruwweg 72 procent van het stroomverbruik van onze datacenters in Alabama en Tennessee zal elk uur gematcht worden met co2-loze energiebronnen, waar de huidige regionale mix bestaat uit 48 procent duurzame energie”, aldus het bedrijf in een statement. Deze intentie is voor Google in elk geval een stap in de richting van het realiseren van zijn duurzame ambities. De bedoeling is om al het stroomverbruik van Google uiteindelijk te verduurzamen.

Google gebruikt echter veel stroom, waardoor dat nog een behoorlijk grote uitdaging is. Ter illustratie: in 2015 gebruikte het wereldwijd 5,7 terawattuur aan stroom. Dat is evenveel als heel San Francisco. Het bedrijf werkt voortvarend aan het realiseren van de ambities: in 2017 kocht het 7 miljard kilowattuur aan duurzame energie, opgewekt uit zonne- en windboerderijen in.