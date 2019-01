WNF lanceert blockchain OpenSC voor tracken voedsel

Het Wereld Natuurfonds laat weten dat het een blockchain-platform lanceert om de voedselindustrie te helpen zijn leveringsketen in de gaten te houden. Het platform, dat OpenSC genoemd is, moet bedrijven ertoe in staat stellen om illegale, schadelijke en onethische producten uit hun leveringsketen te halen.

OpenSC zal volgens het WNF voor transparantie tussen klanten en ondernemingen zorgen. Het publiek kan daarnaast de volledige geschiedenis van een product achterhalen en zo zien wat de precieze oorsprong daarvan is. Dat helpt hen met het in de gaten houden van wat ze kopen en zou bedrijven kunnen stimuleren om te zorgen dat hun producten een verantwoordelijke oorsprong hebben.

Meer transparantie

Middels OpenSC ontstaat er volgens CEO Dermot O’Gorman van WNF Australië “een heel niveau van transparantie”. Het is straks voor mensen in te zien “of het voedsel dat we eten bijdraagt aan de beschadiging van habitatten en diersoorten, evenals sociale ongelijkheid en mensenrechtenproblemen als slavernij. OpenSC zal voor een revolutie zorgen in de manier waarop we voedsel en andere producten kopen, en consumenten, bedrijven, overheden en de industrie helpen betere keuzes te maken.”

Het WNF heeft OpenSC samen met BCG Digital Ventures ontwikkeld. Het gaat om een register dat onder meer kijkt waar een product vandaan komt, hoe het verwerkt is, verpakt en uiteindelijk in de schappen van een winkel beland is. Om de oorsprong van een product te kunnen bekijken, hoeft een consument enkel zijn of haar smartphone tevoorschijn te toveren en de app te openen.

Veilig systeem

De app maakt gebruik van een Quick Response-code die op de verpakking van een product gedrukt is. Als een product gescand is, krijgt de consument een kaart te zien die aangeeft waar het vandaan komt, wanneer het geproduceerd is en hoe het uiteindelijk in de winkel is beland. Voor bedrijven biedt het systeem een register waar niet mee gesjoemeld kan worden en zorgt het voor groter onderling vertrouwen.

Het blockchainsysteem kan ook ingezet worden om automatisch de oorsprong van ruw materiaal of een product te volgen. Elke keer als het dus van eigenaar wisselt, is dat duidelijk in te zien. Het geautomatiseerd volgen van een product kan via scanbare codes op de verpakkingen of houders van ruwe materialen. Ook zouden er bijvoorbeeld tags aan bepaalde voedselproducten gehangen kunnen worden. Elke keer als dan de code of tag gescand wordt, wordt er meteen informatie naar de blockchain gezet. Het systeem kan ook informatie bijhouden om te kijken hoe lang iets houdbaar is. Denk daarbij aan onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid en andere factoren die van invloed zijn daarop.