Oracle onthult Java Card 3.1 om IoT-apparaten te beveiligen

Oracle heeft de laatste versie van zijn Java Card onthuld. Het gaat om Java Card 3.1 voor het beschermen van Internet of Things (IoT)-apparaten die grote hoeveelheden informatie verwerken. Dat meldt IT Pro.

Java Card 3.1 kan in veel applicaties worden gebruikt. Het gaat onder meer om telecom-devices, contactloze betaalterminals, auto’s, slimme meters en wearables. De Java Card moet ook de uitrol van 5G-technologieën vereenvoudigen. Het beveiligt de verzending van data tussen het apparaat en het netwerk, of dat nu met 5G- of met NBIoT-netwerken is.

Volgens Volker Gerstenberger, president en voorzitter van het Java Card Forum, stelt dat het aantal verbonden apparaten in de komende jaren naar verwachting gaat toenemen. Dat leidt mogelijk ook tot steeds complexere uitdagingen, aangezien de groei ook meer complexiteit voor de infrastructuur voor het afhandelen van het dataverkeer met zich meebrengt.

“Java Card 3.1 is erg belangrijkt voor het IoT, omdat het interoperabiliteit, beveiliging en flexibiliteit naar een snelgroeiende markt brengt. Een markt die op dit moment sterke beveiliging en flexibele edge beveiligingsoplossingen mist”, aldus Gerstenberger.

Nieuwe functies

Java Card 3.1 komt met diverse nieuwe functionaliteit. Het gaat onder meer om ondersteuning voor het uitrollen van edge-beveiligingsdiensten die een I/O-model gebruiken om gevoelige data te versturen. De beveiligingsdiensten gebruiken diverse fysieke lagen en applicatieprotocollen.

Daarnaast introduceert deze laatste versie nieuwe API’s die zich specifiek op de snel veranderende eisen van de IoT-markt richten, zoals de mogelijkheid om gevoelige data uit te wisselen met andere verbonden apparaten. Op iedere chip kunnen meerdere applicaties geïnstalleerd worden, en er is een optie om er meer toe te voegen nadat de chip is uitgerold.

Java Card 3.1 maakt het ontwikkelen, verbeteren en deployen van beveiligingsgerichte applicaties eenvoudiger, dankzij volledige ondersteuning voor het maken van nieuwe diensten en applicaties door ontwikkelaars. “Java Card is al vertrouwd en wordt al gebruikt als een leidend beveiligingsplatform voor talloze apparaten in de miljardenindustrie van smart cards en beveiligingselementen”, aldus Florian Tournier, senior director voor Java Card bij Oracle.

“De 3.1-release maakt de uitrol van beveiligings- en SIM-applicaties op dezelfde chip mogelijk, waardoor die diensten gebruikt kunnen worden op een groot spectrum aan netwerken, van NBIoT tot 5G, en op een groot aantal apparaten.”