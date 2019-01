IBM en Vodafone vormen samen samenwerking voor cloud, 5G en AI

IBM en Vodafone hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd op het gebied van de cloud, 5G, IoT en kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt TechCrunch.

De samenwerking bestaat uit twee delen. Big Blue gaat Vodafone Business allereerst voorzien van managed diensten op het gebied van cloud en hosting. Daarnaast gaan de twee bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van oplossingen binnen AI, cloud, 5G, IoT en software defined networking. Deze oplossingen zijn gericht op enterprise klanten.

Voor het tweede deel van de samenwerking verhuizen werknemers van beide bedrijven naar een apart kantoor, dat in principe ‘neutraal’ terrein is. Voor het eerste deel betaalt Vodafone 550 miljoen dollar aan IBM in een achtjarige overeenkomst.

IBM biedt al diensten voor systeemintegraties, maar is nog niet veel bezig geweest met zakelijke oplossingen specifiek voor mobiele apparaten. Vodafone neemt een deel van de ontwikkelingen van Big Blue en zet deze om in producten voor een breder publiek aan bedrijven en andere organisaties. Een deel daarvan is mogelijk al klant van Vodafone.

“Om multicloudstrategieën in de echte wereld te leveren, moeten enterprises op veel niveaus investeren. De nieuwe samenwerking tussen Vodafone en IBM pakt de ‘full stack’ aan multicloudzorgen uit de echte wereld aan met een krachtige combinatie aan mogelijkheden, die klanten in staat moeten stellen om multicloudstrategieën aan alle lagen van hun organisaties te leveren”, aldus Carla Arend, senior program director for European software bij IDC.

Apple

De samenwerking lijkt op die overeenkomst die IBM en Apple een aantal jaren geleden opstelden. De twee bedrijven zeiden toen samen te werken aan de ontwikkeling van enterprise-oplossingen. Het zou moeilijker zijn geweest om die oplossingen zelfstandig te ontwikkelen.

Die samenwerking moet die tussen Big Blue en Vodafone voeden. Diverse resultaten uit de samenwerking met Apple moeten ook hun weg gaan vinden naar die met Vodafone. Dat is logisch, aangezien Vodafone een mobiele provider is en de iPhone steeds meer zijn weg weet te vinden naar de zakelijke markt.