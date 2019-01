Plantronics lanceert draagbare Calisto speakerphones

Plantronics heeft zijn nieuwe draagbare Calisto 3200 en 5200 speakerphones voor de PC en mobiele apparaten gelanceerd. De apparaten komen onder meer met 360 gaden audio en microfoons. Dat meldt UCToday.

De apparaten bevatten verder eenvoudige aanraakgevoelige knoppen en visuele indicatoren. Ook kunnen gebruikers spraakopdrachten gebruiken en alarmeringen muten die directe feedback van de status van het gesprek kunnen bieden. Meest interessant is echter, dat de telefoons volledig draagbaar zijn. Hierdoor kunnen gebruikers ook onderweg deelnemen aan telefonische vergaderingen.

De Calisto 3200 maakt via USB verbinding met PC, Mac en tablets. De speakerphone werkt samen met applicaties en softphones van onder meer Avaya, Cisco, IBM en Microsoft. De Calisto 5200 komt met een extra optie, namelijk om verbinding te maken met een smartphone via een 3,5 millimeter aux-kabel.

De Calisto 5200 bespaart batterijleven door automatisch uit te gaan als hij losgekoppeld wordt van een smartphone. Daardoor wordt voorkomen dat er een telefoongesprek wordt gestart en deze halverwege afgebroken wordt wegens een gebrek aan stroom. De Calisto 5200 gaat 30 uur mee op een volledige lading.

Plantronics Manager Pro

De beide apparaten verschijnen in USB-A- en USB-C-versies. De apparaten worden geleverd met kabelmanagement en een draagtas. Ook werken beide apparaten samen met Plantronics Manager Pro, de cloudoplossing van het bedrijf voor zakelijke IT-gebruikers. De SaaS-app laat IT-beheerders audioapparaten van een centrale locatie toevoegen en ondersteunen. Ook is het mogelijk om inzicht te krijgen in de audioprestaties van de apparaten binnen de bedrijfsomgeving.

“Onze nieuwe Calisto speakerphones maken het mogelijk om overal conference calls te houden en bieden de zekerheid dat je de andere kant goed kunt horen”, aldus Shantanu Sarkar, executive vice president van de headset business unit bij Plantronics.

De Calisto 3200 kost 99,95 dollar en de Calisto 5200 149,95 dollar. Beide apparaten zijn direct wereldwijd te koop.