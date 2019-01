‘FTC legt Facebook recordboete op voor privacyschandalen’

Momenteel doet de Federal Trade Commission onderzoek naar Facebook. De FTC kijkt bovenal of Facebook er inderdaad niet in is geslaagd de gegevens van zijn gebruikers te beschermen. Nu lijkt het erop dat het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg hier een recordboete voor gaat krijgen.

Dat meldt de Washington Post afgelopen vrijdag. Drie bronnen bekend met de gesprekken binnen de FTC spraken op voorwaarde van anonimiteit over de boete. De boete zal dan hoger dan de 22,5 miljoen dollar zijn die Google in 2012 kreeg voor het overtreden van een afspraak om zijn privacypraktijken te verbeteren. Hoe hoog precies is niet duidelijk.

Misbruik gegevens

Facebook is beschuldigd van het misbruik van persoonlijke informatie over zijn gebruikers. Vorig jaar bleek namelijk dat het bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen gebruikers had verzameld en aangewend bij politieke campagnes, en dat zonder expliciete toestemming van die gebruikers. Sinds maart 2018 doet de FTC dan ook onderzoek naar de datapraktijken van het sociale netwerk.

Onderdeel van het onderzoek is de vraag of Facebook een eerder gemaakte afspraak met de FTC – die in 2011 getekend werd – overtreden heeft. Toentertijd beloofde Facebook dat het expliciet toestemming moest vragen van gebruikers voordat het hun persoonlijke gegevens zou delen. Sinds het Cambridge Analytica-schandaal zijn er nog een paar voorvallen geweest waaruit blijkt dat het bedrijf er niet goed in slaagt die gegevens te beschermen.

Zo maakte Facebook in september bekend dat het er een veiligheidslek was geweest waarbij de data van zo’n 50 miljoen gebruikers op straat waren komen te liggen. Later stelde het dat aantal bij naar 30 miljoen gebruikers. En afgelopen maand gaf Facebook toe dat het grote techbedrijven de privéberichten van gebruikers konden inzien – iets dat volgens het sociale netwerk niet zonder toestemming was gebeurd.

De vraag is nog hoe hoog de boete voor Facebook zal zijn. Vermoedelijk zal de schade heel erg meevallen, maar is het eerder een symbolische boete. Vorig jaar legde de Britse privacywaakhond ICO het sociale netwerk zijn maximumboete van een half miljoen pond op – de hoogste die het op dat moment mocht uitdelen. Dat zou de FTC ook doen in dit geval. Het precieze bedrag volgt binnenkort als het onderzoek afgerond is.