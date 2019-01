Initiatiefnemers petitie ‘XS4ALL moet blijven’ in gesprek met KPN

XS4ALL gaat verdwijnen. Althans, dat is het plan van telecomprovider en eigenaar KPN. De provider wilde in de loop van dit en volgend jaar stoppen met de merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom. Maar met een petitie hopen klanten van XS4ALL daar een stokje voor te steken. Nu gaat KPN in gesprek met de initiatiefnemers.

Er werden tot nu toe bijna 41.000 handtekeningen gezet onder de petitie ‘XS4ALL moet blijven’. Dat is genoeg voor KPN om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers, meldt een van de initiatiefnemers, Kirsten Verdel aan het AD. Er is nog geen datum gepland voor de ontmoeting met KPN en details over het gesprek zijn ook nog niet bekend.

Vertrek klanten

Eerder deze maand bleek dat KPN een punt wilde zetten achter het merk XS4ALL. Volgens ingewijden die met Het Parool spraken, was dat al langer de bedoeling. Er zou in eerste instantie rekening gehouden worden met het verdwijnen van vijf procent van de klanten van XS4ALL als de provider opgeheven wordt. Maar na de ophef heeft KPN die verwachting volgens Het Parool bijgesteld naar 25 procent. Toch hoopt KPN de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat er niets veranderd voor de klant.

Dat is gezien het grote aantal handtekeningen niet gelukt. Ook de ondernemingsraad van XS4ALL is niet blij met het nieuws en is volgens Het Parool bereid om naar de Ondernemingskamer te stappen en de opheffing aan te vechten. Dat kan nog even niet, omdat het alleen om een voornemen van KPN gaat en nog geen officieel besluit.

Als het eenmaal zover is, kan XS4ALL dus proberen daar een stokje voor te steken. De vrees van klanten van het bedrijf is dat XS4ALL, dat nu deels zelfstandig functioneert binnen KPN, dat straks niet meer kan en dat de goede service en technisch bekwame medewerkers opgeslokt worden door het moederbedrijf.