Samsung Galaxy S10 onthuld op gelekte foto’s

Evan Blass, die onder de naam EVLeaks regelmatig foto’s van nog niet verschenen smartphones weet te lekken, heeft op Twitter drie varianten van de Samsung Galaxy S10 geplaatst. Het gaat om de Galaxy S10, S10E en S10+. De telefoons worden op 20 februari officieel door Samsung onthuld.

De gelekte afbeeldingen laten een smartphone zien die weer behoorlijk lijkt op de vorige generatie. Echt grote designveranderingen waren er eigenlijk ook niet te verwachten van Samsung op dit vlak. Wel lijkt het scherm weer een groter deel van de voorkant te bedekken. Samsung heeft de selfiecamera namelijk in een gat in het scherm geplaatst en dus niet in een notch of simpelweg in wat ruimte die het bovenin heeft overgelaten zoals bij de Galaxy S8 en S9 nog het geval was.

Enkele conclusies

De smartphones onderscheiden zich op een aantal manieren van elkaar. De Galaxy S10E heeft een dubbele camera achterop. De S10 en S10+ hebben er allebei drie. Daarnaast heeft de Galaxy S10+ nog een dubbele camera voorop, wat te zien is door het langwerpige gat in het scherm.

Verder lijkt Samsung geen vingerafdrukscanner op de achterkant van de toestellen geplaatst te hebben. Die zal zich dan vermoedelijk onder het scherm bevinden. Dat zou een ultrasone scanner zijn, die veiliger en sneller moet zijn dan de optische scanners die concurrenten onder het scherm plaatsen.

Ook zijn de smartphones volgens de geruchten even groot als hun voorgangers, maar zijn de schermen wel weer flink gegroeid. Dat komt door de uiterst smalle schermranden die Samsung heeft overgelaten. De Galaxy S10 zou een scherm van 6,1-inch krijgen, de S10+ een scherm van 6,4-inch en de S10E een scherm van 5,8-inch.

Op 20 februari zal Samsung de smartphones officieel aan de wereld tonen. Toch zal de S10-reeks niet de showstopper zijn, dat is naar het schijnt de opvouwbare smartphone die Samsung dan ook wil onthullen.