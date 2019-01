Google Maps toont eindelijk flitspalen en snelheidslimieten

Google nam in de loop van 2013 de app Waze over. Daar telde het toen 1,1 miljard dollar voor neer. De verwachting was dat de functies van die app rond snelheidslimieten en flitspalen op korte termijn naar Google Maps zouden komen. Maar na vijfeneenhalf jaar wachten komt die functie er nu pas.

Dat bevestigt Google tegenover de site ZDNet. In de Maps-app zal het snelheidslimiet in een van de hoeken weergegeven worden. Daarnaast komt er een icoontje in de app dat weergeeft waar een flitspaal staat. Vooralsnog komt die functie niet naar alle landen waar Google Maps beschikbaar is.

Flitspalen en snelheidslimieten

Tegenover ZDNet stelt Google dat de functie rond flitspalen in eerste instantie naar Australië komt. Op een later moment rolt het bedrijf de functie uit naar Brazilië, Canada, India, Indonesië, Mexico, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De snelheidslimieten komen in eerste instantie naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Denemarken.

Overigens werden de nieuwe functies van Google Maps in eerste instantie door Android Police ontdekt. Afgelopen juli leek Google ze uit te testen in San Fransisco en Rio de Janeiro in een beperkte proef. Maar afgelopen donderdag bleek dat de nieuwe functies langzaam steeds breder beschikbaar werden gemaakt en meldden Google Maps-gebruikers in onder meer Los Angeles, Minnesota en New York dat ze de functies in hun app aantroffen.

Daarmee wordt Google Maps steeds geavanceerder en heeft de app steeds meer te bieden ten opzichte van TomTom en andere routeplanners. Google Maps beschikt tegenwoordig ook over live verkeersinformatie en biedt bij vertragingen of verwachte verkeersdrukte alternatieve routes. Android-gebruikers krijgen daarnaast updates over vertragingen of storingen op hun route. Daarnaast biedt Maps ook al de mogelijkheid om via het openbaar vervoer routes te plannen.