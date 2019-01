Klantenserviceplatform Zipwhip haalt forse investering op bij Microsoft

Chatdiensten als Slack nemen de werkplek langzaamaan over. Tegelijk vindt er een soortgelijke ontwikkeling plaats als het aankomt op tekstberichten voor communicatie met consumenten. Het bedrijf Zipwhip uit Seattle ontwikkelt tools voor bedrijven om deze verschuiving het hoofd te kunnen bieden en hun werkzaamheden op dit vlak zoveel mogelijk te automatiseren.

Vandaag heeft de startup bekendgemaakt dat het bij een investeringsronde 51,5 miljoen dollar heeft opgehaald. Met dat geld wil het zijn aanwezigheid in de markt zoveel mogelijk uitbreiden. De investeringsronde werd aangevoerd door Goldman Sachs, maar kreeg ook steun van onder meer de M12-durfkapitaaltak van Microsoft.

Klantenservice via sms

Zipwhip biedt een clouddienst aan die bedrijven ertoe in staat stelt om tekstondersteuning toe te voegen aan de telefoonnummers die ze al gebruiken voor klantondersteuning, sales en andere consumentenfuncties. Het platform verwerkt binnenkomende tekstberichten via directe integraties met grote telecomaanbieders. Consumenten hoeven om die reden geen losse app te installeren om interactie met een bedrijf te hebben.

Volgens Zipwhip zelf vult zijn dienst een groot gat in de consumentenstrategie van verschillende bedrijven. Uit onderzoek van de startup zelf blijkt dat 87 procent van de consumenten liever via sms dan e-mail of telefoongesprek communiceert met een bedrijf. Zipwhip speelt daar dus op in met zijn dienst en weet ook steeds meer automatische antwoorden te genereren.

Zo kunnen bedrijven bij bepaalde sleutelwoorden standaardantwoorden verzenden. Werknemers kunnen daardoor behoorlijk efficiënt te werk gaan en meerdere verzoeken tegelijk behandelen. Ook kunnen bedrijven in het platform van Zipwhip een verzameling templates opbouwen om zo snel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

Meer dan 10.000 klanten

Zipwhip stelt dat meer dan 10.000 bedrijven gebruik maken van zijn diensten. Daaronder vallen onder meer Ford Motor, Verizon Communications en ESPN Radio. De meeste van die klanten kwam in de loop van 2018 aan boord van het platform. De omzet zou dan ook met tachtig procent gestegen zijn ten opzichte van een jaar daarvoor.

Zipwhip zal het geld gebruiken om meer functies toe te voegen aan zijn platform en hoopt zo meer zakelijke partijen aan te trekken. Er moeten onder meer uitgebreidere integraties met andere CRM-platformen en externe diensten toegevoegd worden. Tot op heden heeft Zipwhip 91 miljoen dollar opgehaald bij investeringsrondes.