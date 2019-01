Micron neemt definitief IM Flash-portfolio van Intel over

Micron Technology neemt de activiteiten van Intel op het gebied van IM Flash-technologie voor geheugen over uit de joint venture die beide bedrijven hiervoor hadden opgericht. Concreet betekent deze acquisitie dat Intel stopt met alle activiteiten op dit gebied.

Beide partijen hadden al eind vorig jaar besloten de joint venture voor deze innovatieve technologie voor geheugenopslag te stoppen. Hierbij was afgesproken dat Micron het recht had om onder bepaalde omstandigheden de rest van de aandelen over te nemen. Dit recht zou per 1 januari van dit jaar worden uitgeoefend.

Micron wil met de overname van alle activiteiten uit de joint venture vooral de ontwikkeling van IM Flash-, ook wel 3D XPoint-technologie geheten, gaan versnellen en het fabricageproces voor deze toepassingen gaan verbeteren.

Technologie van IM Flash-geheugen.

IM Flash of 3D XPoint-geheugentechnologie is een techniek die de prestaties van opslag verbetert en de kosten van servergeheugen terugbrengt. Intel gebruikt deze technologie onder meer voor zijn premium Optane SSD-opslagproducten.

Concreet is IM Flash een soort driedimensionaal phase change-geheugen, waarbij bits worden opgeslagen door fysieke veranderingen in een medium. Dat moet de voordelen van DRAM, zoals lage latency, combineren met de opslagcapaciteit van flash.

Definitieve transactie laat nog op zich wachten

De definitieve transactie zal tussen zes en 12 maanden plaatsvinden op een door Intel gekozen moment. Op dit moment zal Micron Technology 1,5 miljard dollar overmaken aan de chipsetfabrikant. Met deze betaling wordt ook de 1,5 miljard dollar die nu op de negatieve balans van Micron staat worden geschrapt.