Exact komt met Winter-release 2019 voor meer efficiency en kostenbesparing

In zijn jaarlijkse Winter-release voor het hele productenportfolio, versie 2019 dit keer, heeft Exact features toegevoegd waarmee mkb’ers op een efficiënte manier hun kosten in de gaten kunnen houden. Zo zijn voor het eerst nu ook de producten van de recent overgenomen bedrijven ProQuro en SRXP in de gemeenschappelijke update opgenomen. Ook accountants krijgen weer veel nieuwe features tot hun beschikking.

In de nu uitgebrachte release heeft de financiële softwarespecialist meer dan 200 updates gebundeld voor al haar producten. De meest in het oog springende updates zijn die voor de software van de recent overgenomen leverancier van inkoopsoftware ProQuro. Met de producten van dit bedrijf heeft Exact zijn oplossingen voor onder meer collaboration, efficiency en (on)kostenbeheer flink kunnen uitbreiden.

Toepassingen op basis van ProQuro en SRXP

In de Winter’19 release is nu een geautomatiseerde procurement managementoplossing, Exact Purchase-to-Pay Premium, op de markt gebracht. Deze oplossing is gebaseerd op de producten van ProQuro. Eindgebruikers van de Exact Globe- en Exact Synergy-oplossingen kunnen hiermee besparingen realiseren, budgetten bewaken of winstmarges verhogen. Bovendien wordt het werk rondom de maandafsluiting aanzienlijk verminderd, zo geeft de softwarespecialist voor het mkb aan.

Ook de overname van SRXB, een specialist van cloudgebaseerde expense management-oplossingen, is nu in de collectieve update zichtbaar geworden. Onder meer voor het verwerken van declaraties en het opstellen van rapportages die flinke tijdsbesparingen moeten bewerkstelligen.

Update voor accountants

Naast deze twee updates op de software van de recent overgenomen bedrijven, komt de specialist met nog meer tweaks die ondernemers geld en tijd moeten besparen voor hun administratieve processen. Opvallend wordt er ook veel aangepast voor de financiële adviseurs van de mkb als accountants.

Voor accountants blijft Exact blijft zijn geïntegreerde financierings- en payrollpropositie versterken. Zo zijn er verbeteringen toegevoegd aan het volledig geautomatiseerde digitale payrollproces waardoor de samenwerking tussen mkb-ondernemingen en hun accountants wordt geoptimaliseerd.

PKI-certificaat Belastingdienst

Voor het versturen van aangiftes naar de Belastingdienst is een PKI-certificaat vereist, een internationale standaard voor de beveiliging van gegevens en berichten. Mkb’ers en accountants die met Exact Online werken, hoeven nu geen eigen PKI-certificaat meer aan te schaffen voor het indienen van btw-aangiftes, ICP-aangiftes en loonaangiftes. Voortaan zal Exact Online gebruik maken van het PKI-certificaat van Exact. Voor Exact Online-klanten betekent dit een directe kostenbesparing van 400 euro in twee jaar, omdat ze zelf geen PKI-certificaat meer hoeven aan te schaffen.

Compleet overzicht alle updates

Een gedetailleerd overzicht met handige video’s van alle innovaties in de Winter ’19 release voor alle Exact software-oplossingen staat hier.