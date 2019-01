‘Google Cloud zet zich schrap voor stevige overnameronde’

Google Cloud zou onder leiding van nieuwe CEO Thomas Kurian op overnamepad gaan. Insiders vermoeden dat Kurian een stevig acquisitiebeleid zal inzetten om de afstand tussen de Google Cloud en concurrenten Microsoft Azure en AWS te verkleinen.

Thomas Kurian, ex-Oracle, neemt deze maand de rol van Google Cloud-CEO over van Diane Greene. Greene, nochtans een grote naam in de wereld met een verleden als medeoprichter van VMware, slaagde her tijdens haar periode aan het roer niet in om de cloudafdeling van Google de snelheidsboost te geven die nodig is om Microsoft Azure of AWS in te halen. Van Kurian verwachten analisten volgens Business Insider een andere meer agressieve aanpak, die moet helpen om het cloudaanbod van Google meer in het vizier te brengen van grote ondernemingen.

Gemiste kansen

Greene zag als CEO enkele buitenkansen aan haar voorbij gaan. Zo slaagde ze er niet in om voldoende steun te krijgen voor de overname van Red Hat, waardoor IBM plots met de waardevolle Linux-specialist ging lopen. Ook GitHub kwam niet bij Google terecht: het was Microsoft dat uiteindelijk voldoende geld neer telde. Die gemiste kansen, gecombineerd met een gebrekkige omarming van de Google Cloud door grote bedrijven, zorgt er voor dat Microsoft en Amazon flink voorop lopen wat marktaandeel betreft.

Microsoft en Amazon blijven de kampioenen, met Google op een derde plaats als het om adoptie gaat, en slechts een vijfde plaats als we de cloudproviders rangschikken op omzet. In dat geval moest Google volgens zijn eigen cijfers het afgelopen kwartaal IBM en Oracle laten voorgaan.

Overname-ervaring

Google moet zich dus op een geloofwaardige manier profileren. Het zal daarvoor volgens analisten zowel naar enterprise-prospecten als ontwikkelaars kijken. Voor die laatste kan Google Cloud zijn positie versterken door bijvoorbeeld een overname van bijvoorbeeld ontwikkelingssoftwarespecialist Atlassian, een piste die al sinds vorig jaar in de wandelgangen wordt gefluisterd. Ook over Slack wordt gespeculeerd. Voor Enterprise-klanten zou Google zijn portfolio dan weer kunnen bolsteren met de acquisitie van ServiceNow, speculeert Business Insider.

Kurian heeft in ieder geval ervaring met overnames. Bij Oracle profileerde de man zich als de meester van de acquisities. Er is gezien de ervaring van de man en de positie van de Google Cloud in de markt weinig reden om te denken dat hij vanaf deze maand iets anders gaat doen. Als de voorspellingen kloppen, kunnen we dus uitkijken naar een spannende periode voor Google, waarin het cloudaanbod wel eens heel snel heel sterk kan groeien.

