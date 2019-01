‘Software-dispuut leidde tot breuk Apple en Qualcomm’

Ondanks eerdere informatie over ruzie in verband met licentievoorwaarden, suggereren pas gelekte e-mails nu dat een ruzie over toegang tot software aan de basis kan liggen van de verzuurde relatie tussen Qualcomm en Apple.

Gelekte e-mails bieden nieuw inzicht over de breuk tussen Apple en Qualcomm. In de marge van een antitrustzaak tegen Qualcomm die momenteel wordt uitgevochten in de federale handelscommissie van de VS, komt er heel wat nieuwe informatie over de strubbelingen tussen de chipfabrikant en de telefoonbouwer aan het licht.

In de mails zoals beschreven door Bloomberg lezen we een uitwisseling tussen Jeff Williams, COO van Apple, en Steve Mollenkopf, CEO van Qualcomm. In de mail vraagt Williams toegang tot software van Apple. De ingenieurs zouden die nodig hebben om de nieuwe iPhones te ontwikkelen. Qualcomm maakte zich zorgen over de beveiliging van de gepatenteerde software, maar Williams maakte zich sterk dat Apple er alles aan zou doen om de ontwikkelaars af te zonderen op een veilige manier. Hij denkt bovendien dat het niet echt mogelijk zou zijn om waardevolle informatie te lekken aan de hand van de code in kwestie.

Geen deal

Mollenkopf toonde zich bereid om Apple de gevraagde toegang te geven, maar enkel als die laatste er mee instemde om de komende twee jaar Qualcomm-modems te gebruiken in minstens 50 procent van zijn iPhones. Uiteindelijk sprong de deal, die twee miljard dollar woog, helemaal af. Qualcomm wilde niets meer verkopen aan Apple, dat zich zo genoodzaakt zag alle componenten bij Intel af te nemen. Qualcomm duwde de juridische problemen tussen zijn ex-partner vervolgens in een stroomversnelling door de iPhonefabrikant er van te beschuldigen zijn software te gebruiken om de Intel-hardware te verbeteren.

