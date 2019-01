Google krijgt boete van 50 miljoen euro voor GDPR-overtreding

Vandaag heeft Google een boete van vijftig miljoen euro gekregen van de Franse privacywaakhond. Het bedrijf was in overtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie. Problematisch was de manier waarop nieuwe Android-apparaten geactiveerd werden.

CNIL, de Franse privacywaakhond, stelt dat Google niet voldeed aan een aantal GDPR-regels rond het verkrijgen van toestemming van consumenten om hun data te verzamelen. Ook was niet correct gecommuniceerd hoe Google de gegevens zou gebruiken. Om die reden is nu de boete gegeven.

Te ingewikkeld

De eerste overtreding van de privacywaakhond ligt erin dat Google het te ingewikkeld zou hebben gemaakt om informatie over de privacy te vinden tijdens de installatie van een apparaat. Volgens de CNIL stonden belangrijke details, waaronder informatie over de tijdsduur waarin Google de gegevens vasthoudt, over een onredelijk groot aantal pagina’s verspreid. Gebruikers moesten vijf tot zes handelingen uitvoeren om ze in te zien. Daarnaast was de optie voor gebruikers om persoonlijke advertenties te weigeren verborgen onder een knop met ‘Meer opties’.

De CNIL vond ook dat bepaalde bewoordingen in de setup niet klopten. De sectie over gepersonaliseerde advertenties gaf bijvoorbeeld niet aan dat de keuzes van gebruikers niet alleen invloed zouden hebben op Android, maar ook andere Google-diensten als Gmail en Maps.

Niet specifiek genoeg

Ook ligt er een probleem in de manier waarop het bedrijf toestemming van gebruikers vraagt om gegevens te verzamelen. Die bewoordingen zijn ook niet specifiek genoeg. “De gebruiker geeft zijn of haar toestemming voor alle verwerkingsdoeleinden die Google uitvoert op basis van deze toestemming (gepersonaliseerde advertenties, spraakherkenning, etc.)”, aldus de CNIL. “Maar de GDPR stelt dat de toestemming pas als ‘specifiek’ gezien kan worden als er voor alle verschillende doelen toestemming gegeven is.”

De beslissing volgt een jaar nadat het onderzoek begonnen is. Google heeft het moeilijk in de Europese Unie, want kreeg vorig jaar ook al een boete van vijf miljard dollar voor de manier waarop het omgaat met concurrentie van Android.

In een statement laat het bedrijf weten dat “mensen hoge standaarden van transparantie en controle van ons verwachten. We zijn erg toegewijd om aan die verwachtingen te voldoen en aan de eisen van GDPR. We bestuderen de beslissing om onze vervolgstappen te bepalen.”