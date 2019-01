Ricoh rolt smart workplace-oplossing Dynamic Workplace Intelligence uit

Ricoh heeft een aanpak uitgerold om multifunction-printers meer te gebruiken als edge processing-apparaten, abonnementsmodellen en workflow-platformen. Op die manier breidt het zijn ambities voor een smart office uit, meldt ZDNet.

De verschillende onderdelen vormen samen het nieuwe Dynamic Workplace Intelligence. Ricoh wil daarmee veranderen hoe klanten met zijn printers werken en zich verder mengen in de workflow-processen van bedrijven van alle formaten. Dynamic Workplace Intelligence is volgens Steven Burger, Head of Engineering and Technology Marketing bij het bedrijf, ontwikkeld met research and development-teams, klanten, engineers en diverse teams in het bedrijf.

Plan

Het plan voor het slimmere kantoor bestaat onder meer uit Ricoh Always Current Technology. Daarmee worden de apparaten regelmatig geüpdatet, net zoals dat bij pc’s en smartphones gebeurt. De firmware wordt on demand geüpdatet en de updates worden toegevoegd als ze beschikbaar zijn.

Ander onderdeel van het plan is Cloud Workflow Solutions. Daar vallen onder meer integratie-tools en -apps onder om facturen aan te leveren, bonnen te printen en work orders af te handelen. Het platform krijgt een reeks cloud connectors, of vooraf ingestelde workflows voor processen, en multi-destination scanning en documentmanagement.

Tot slot komen er zes nieuwe multifunction-printers genaamd de IM C Series. De printers hebben een nieuwe gebruikerservaring en ingebouwde kunstmatige intelligentie voor onderhoud, ondersteuning en documentmanagement. De modellen variëren van het printen van 20 pagina’s per minuut tot 60 pagina’s per minuut. De printers komen ook met onboard encryptie en gebruikersprofielen met toestemmingen, scan-bestemmingen en gepersonaliseerde ervaringen.

Edge computing

Glenn Laverty, CEO van Ricoh Canada en senior vice president of the strategy office voor Ricoh North American, zegt dat de nieuwe printers nu quad-core processors hebben en meer computing op de edge aankunnen. Een bank kan bijvoorbeeld statements en documenten scannen en de schoonmaak en compressie lokaal afhandelen, voor het het geheel naar een centrale locatie stuurt.