‘Gebruik AI binnen bedrijven verdrievoudigd in 2018’

Bedrijven springen steeds meer op de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. De inpassing hiervan door grote bedrijven is de afgelopen vier jaar met 270 procent gegroeid, stelt onderzoeksbureau Gartner. Alleen al het afgelopen jaar is de inpassing daarvan verdrievoudigd, laat het bureau weten. 37 procent van de ondernemingen maakt nu op de een of andere manier gebruik van kunstmatige intelligentie.

Vandaag heeft Gartner zijn 2019 CIO Survey vrijgegeven, op basis van reacties van zo’n 3.000 CIO’s van bedrijven verspreid over verschillende industrieën. Kunstmatige intelligentie wordt volgens het onderzoek heel breed toegepast. Denk aan geautomatiseerde big data analyses, beeldherkenning, machine learning en natural language processing.

AI gebruiken

“Als je een CIO bent en je organisatie geen AI gebruikt, is de kans groot dat je concurrenten dat wel doen en zou je je zorgen moeten maken”, aldus onderzoeksdirecteur Chris Howard in een statement. “De komst van algemene AI ligt nog ver in de toekomst, maar we bevinden ons wel al in de tijd waarin AI werk en beslissingen kan overnemen, ook wel ‘augmented intelligence’.”

Gartner stelt dat AI zeer waarschijnlijk in de toekomst een integraal onderdeel uitmaakt van de toekomstige strategie van bedrijven in vrijwel elke industrie. Sommige industrieën lopen wel voor op anderen. Zo maakt al 52 procent van de bedrijven in de telecomindustrie gebruik van AI-chatbots voor hun klantenservice. Tegelijk heeft 49 procent van de bedrijven hun zakelijk model aangepast om nieuwe AI-processen in hun zakelijke processen in te passen.

De integratie van AI in een bedrijf is ook niet zo eenvoudig als de cijfers lijken te suggereren. Bedrijven hebben vooral te maken met een tekort aan mensen als het aankomt op de toepassing en inpassing van AI. Ook heeft AI tot nu toe minder impact op werkgelegenheid dan gevreesd werd. Slechts acht procent van de Global 2000 bedrijven meldt dat ze door de integratie van AI, robots en automatisering banen hebben geschrapt. De rest van de bedrijven geeft aan dat AI juist helpt bij het creëren van nieuw werk.