Salesforce bouwt nu ook een Tower in Dublin

Salesforce heeft vorig jaar de laatste hand gelegd aan de Salesforce Tower in San Francisco. Afgelopen oktober kondigde het de Salesforce Tower in Atlanta aan. En vandaag heeft het een toren aangekondigd in Dublin.

Het eerste kantoor van Salesforce in Dublin werd in 2001 geopend. Sindsdien is het daar uitgebreid naar 1.400 medewerkers. De aankondiging vandaag vertegenwoordigt een behoorlijk grote belofte om nog meer uit te breiden, want de komende vijf jaar moeten er nog eens 1.500 mensen in Dublin aan de slag kunnen.

De nieuwe toren

De bedoeling is dat de nieuwe Salesforce Tower Dublin een campus wordt, die bestaat uit vier aan elkaar verbonden gebouwen rond de rivier Liffey. Uiteindelijk beslaat het geheel 430.000 vierkante meter en al in de loop van 2021 zouden de eerste werknemers daar aan de slag moeten kunnen. Volgens Martin Shanahn, de CEO van IDA Ireland, dat voor de Ierse overheid buitenlandse investeerders moet aantrekken, is dit een van de grootste en meest succesvolle operaties in de zeventigjarige geschiedenis van de organisatie geweest.

Salesforce bespaart kosten noch moeite als het aankomt op het bouwwerk. Het krijgt een ‘immersive video lobby’ en een ontvangstruimte voor Salesforce-medewerkers, klanten en partners. Die ruimte, die de ‘Ohana Floor’ gedoopt is, kan ook door non-profit bedrijven gebruikt worden. Ook is het de bedoeling om wegen aan te leggen langs de rivier om de campus met het stadscentrum te verbinden.

Salesforce is verder van plan om van het project “een van de meest duurzame bouwprojecten tot nu toe” in Dublin te maken. Dat betekent dat er CO2-neutraal gebouwd wordt en dat het gebouw volledig op hernieuwbare energiebronnen zal draaien. Daaronder vallen onder meer zonnepanelen op het dak.

Tot slot wil Salesforce nog laten zien dat het ook op zekere wijze toegewijd is aan de lokale gemeenschap. Daarvoor kent het 1 miljoen dollar toe aan Educate Together, dat voor gelijkheid op scholen probeert te zorgen. Salesforce steunt het initiatief al jaren met onder meer gratis software.