Firefox verwijdert misleidende knop in screenshot-functionaliteit

Na enige maanden van klachten, bindt Mozilla eindelijk in. Het verwijdert een misleidend ‘duister patroon’ van de Firefox-functie waarmee gebruikers screenshots van pagina’s kunnen maken. Het probleem ligt in de ‘Save’-knop die verschijnt als gebruikers van Firefox een screenshot maken.

De gebruiker kan de Save-knop gebruiken om een screenshot mee op te slaan. Die impliceert dat de screenshot opgeslagen wordt op de computer, maar dat is niet het geval. De gemaakte afbeelding belandt direct op de servers van Mozilla. Niet alleen is het een privacyschending, ook is het onhandig.

Maanden aan klachten

Gebruikers klaagden al enige maanden over de benaming van de knop. Een poging om het woord ‘save’ te vervangen door ‘upload’ is wel ondernomen in september, maar die update werd uiteindelijk niet uitgerold. Deze week horen we via ZDNet dat het dan eindelijk zover is en dat de knop nu echt gaat verdwijnen.

De servers achter de functie worden namelijk afgesloten. Dat feit is verbonden aan Mozilla dat stopt met het Test Pilot programma, waarbinnen de screenshottool sinds 2016 ontwikkeld is. Test Pilot wordt langzaamaan stopgezet, en daarmee worden ook de servers afgesloten. Dat moet in de tweede helft van dit jaar nog gebeuren en de bedoeling is dat de functie gewoon beschikbaar blijft in Firefox, maar dan zonder de mogelijkheid om screenshots te uploaden.

Een woordvoerder van Mozilla meldt tegen ZDNet dat het woordje ‘save’ straks vervangen wordt door ‘download’. “Sinds het begin van het Test Pilot programma, zijn input van steun van gebruikers altijd de kern geweest voor de ontwikkeling van nieuwe Firefox-functies en eigenschappen. Screenshots is een van de meest gebruikte functies die we binnen het programma gemaakt hebben en we blijven de functie verbeteren,” aldus de woordvoerder. “We hebben feedback van gebruikers over het icoontje en de tekst in de knop ontvangen en bevonden ons in het proces om de knop van ‘Save’ naar ‘Upload’ te veranderen om de verwarring tegen te gaan.”

Tegelijk meldt de woordvoerder dat op dat moment ook bleek dat mensen screenshots het liefst naar hun klembord kopieerden of helemaal downloaden. “En dus besloten we om de Save/Upload-functie helemaal te verwijderen”, concludeert de woordvoerder.