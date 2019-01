Equinix breidt interconnectie- en datacenterdiensten uit op Duitse markt

Datacenter- en interconnectie-aanbieder Equinix gaat zijn diensten uitbreiden op de Duistse markt met de oprichting van een datacenter in Hamburg. Met de toekomstige opening van dit datacenter kan het ook zijn interconnectieplatform Platform Equinix verder uitbreiden.

De datacenter- en interconnectiespecialist heeft onlangs een gebouw gekocht in de Noord-Duitse havenstad om dit te herontwikkelen tot een datacenter van formaat. De locatie, HH1 International Business Exchange (IBX), moet in eerste instantie plaats bieden aan 375 serverkasten, met de mogelijkheid om uit te breiden naar 1.875 racks.

Reden voor keuze Hamburg

Reden voor de nieuwe datacenterlocatie, na Frankfurt, München en Düsseldorf nu vierde locatie in Duitsland, is de groeiende vraag van organisaties naar directe data-uitwisseling met klanten en (cloud)partners in heel Europa. Door uit te breiden in een vierde markt in Duitsland hebben multinationale klanten meer keuze hebben waar aan hun digital edge kunnen gaan bouwen, aldus Equinix in een commentaar.

Bovendien ligt Hamburg zeer strategisch vlakbij landingsstations waar onderzeekabels aan land komen. Door de nabijheid van deze kabelverbindingen is de havenstad een zeer belangrijk verbindingspunt met Frankfurt, een van ’s werelds grootste connectivity hubs. Een ander belangrijk voordeel is dat het nieuwe datacenter een centraal knooppunt gaat vormen tussen onder meer Azië-Pacific en de VS, waardoor er co-locatie mogelijk is tussen Hamburg en deze regio’s. Hamburg is de belangrijkste Europese handelshaven voor bedrijven uit China en Azië-Pacific.

Goed nieuws voor Nederland

De uitbreiding in Duitsland is ook goed nieuws voor Nederland aangezien de landen met elkaar de sterkste economische band van Europa hebben. Het Nederlands-Duitse handelsverkeer is één van de grootste ter wereld met een in- en uitvoer van ongeveer 161 miljard euro. De Duitse datacenters fungeren als business hubs voor meer dan 900 bedrijven in de negen bestaande Equinix-locaties in Duitsland.

Bovendien biedt de uitbreiding van de datacenterspecialist naar Hamburg voor Nederlandse bedrijven meer toegang tot de interconnectiediensten die Equinix levert via zijn eigen platform. Zeker nu eind vorig jaar ook het nieuwe datacenter AM7 in Amsterdam werd geopend met ruimte voor 925 serverkasten.

Uitbreiding interconnectiediensten

Het is ook deze interconnectie die Equinix met de toekomstige opening van de vierde locatie in Duitsland verder wil ontwikkelen. Vooral omdat steeds meer bedrijven en organisaties betere verbindingen belangrijk vinden voor hun directe data-uitwisseling en digitale transformatieproces.

Daarnaast zorgt de toenemende ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en IoT-technologie ervoor dat steeds meer regionale bedrijven én mondiaal opererende organisaties om directe wereldwijde verbindingen vragen. Ook hier faciliteert de komst van het datacenter in Hamburg in, aldus de datacenterspecialist.