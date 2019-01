‘Data rond werknemers kunnen bedrijven helpen groeien, maar gebruik is ook gevaarlijk’

Programma’s waarmee bedrijven hun werknemers in kaart kunnen brengen winnen aan populariteit. Maar er zijn valkuilen waar rekening mee gehouden moet worden. Tegelijk staan medewerkers ervoor open om meer data over te dragen, maar blijven ze sceptisch.

Dat meldt Accenture vandaag in een uitgebreide studie. 62 procent van de bedrijven blijkt gebruik te maken van technologie waarmee ze hun werknemers in kaart kunnen brengen. Maar slechts 30 procent van de managers heeft er vertrouwen in dat ze dat op een verantwoordelijke manier doen. Voor de studie sprak Accenture met 10.000 werknemers en 1.400 C-Level managers in 13 industrieën in evenzoveel landen.

Enige zorgen

Volgens Accenture staat 92 procent van de werknemers ervoor open dat er data over hen persoonlijk en over hun werk verzameld wordt. Daarvoor willen ze dan wel ‘iets’ terug krijgen. Daaronder vallen onder meer verbeteringen ten opzichte van hun productiviteit, welzijn en andere voordelen. Maar werknemers maken zich ook zorgen over hun gegevens.

64 procent van de werknemers vreest voor misbruik van de gegevens. Accenture stelt dan ook dat 70 procent van de werknemers bepaalde controle wil over de manier waarop hun werkgever hun data gebruikt. 73 procent wil ook dat de data verwijderd worden op het moment dat ze een bedrijf verlaten. Meer dan de helft van de CXO’s (56 procent) staat hier ook voor open.

Geld mee verdienen

Accenture stelt dat er in elk geval geld mee verdiend kan worden om de gegevens te verzamelen en goed in te zetten. Succesvol gebruik van de data is goed voor 6,4 procent van de toekomstige omzetgroei. Als een bedrijf gegevens over medewerkers verkeerd gebruikt en hun vertrouwen verliest, heeft dat een negatieve impact van 6,1 procent op de omzetgroei.

Het zijn dan ook deze zorgen die aangedragen worden door 31 procent van de zakelijk leiders als reden waarom ze niet zoveel investeren in het verzamelen van gegevens over werknemers. 32 procent investeert er wel in en wil problemen aanpakken zodra die opkomen.