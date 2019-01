TomTom verkoopt Telematics-tak aan Bridgestone

Bandenspecialist Bridgestone neemt de Telematics-tak van TomTom over, dat Europees leider is in digitale fleetoplossingen. De overname heeft een prijskaartje van 910 miljoen euro.

Dankzij de overname neemt Bridgestone naar eigen zeggen een grote stap om regionaal leider te worden op het gebied van mobiliteitsoplossingen.

TomTom Telematics is gespecialiseerd in voertuigvolgsystemen, waarmee commerciële fleets, leasemaatschappijen of bedrijfsfleets hun activiteiten efficiënter kunnen inrichten. Vandaag wordt het platform gebruikt voor 860.000 voertuigen, waarvan twee derde commercieel. Dagelijks worden meer dan 800 miljoen gps-posities, 3,3 miljoen reizen en 200 miljoen inkomende berichten verwerkt.

Win-win

Door het gecombineerde aanbod van beide bedrijven kan Bridgestone zijn banden en oplossingen aan een groter klantenbestand verkopen. De extra data die het hiermee in handen krijgt, laat bovendien toe om virtuele bandenontwikkeling en -tests te verbeteren, alsook in te zetten op ‘connected bandeninnovatie’.

TomTom ziet van zijn kant de mogelijkheid om zijn activiteiten verder te stroomlijnen. “Na een grondige evaluatie van meerdere strategische opties hebben we geconcludeerd dat de verkoop van TomTom Telematics aan Bridgestone in het voordeel is van zowel Telematics als onze core-business in locatietechnologie”, zegt Harold Goddijn, CEO van TomTom. “We blijven investeren in onze innovatieve routekaarten en willen daarbij sneller updates uitvoeren tegen lagere operationele kosten en hierbij de weg vrijmaken voor zelfstandig rijden.”

Stimulans

Bridgestone denkt dat het perfect is uitgerust om de Telematics-business te versnellen. “Wij zien en respecteren het talent en de vaardigheden van het managementteam van TomTom Telematics en zijn 670 medewerkers. We willen het bedrijf stimuleren en laten groeien door de huidige lijn voort te zetten. TomTom Telematics moet zijn klanten net zo succesvol blijven bedienen als in de afgelopen jaren en de nummer één positie in een snelgroeiende markt benutten”, zegt Paolo Ferrari, CEO van Bridgestone EMEA.

De transactie wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 afgerond, onder voorbehoud dat aandeelhouders en toezichthouders de deal steunen.