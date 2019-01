VS vraagt formeel uitlevering van gearresteerde Huawei-topvrouw

De Verenigde Staten zal Canada formeel vragen over te gaan tot de uitlevering van Huawei-CFO Meng Wanzhou. Wanzhou werd vorige maand door de Canadese autoriteiten gearresteerd op verzoek van de VS.

Dat meldt Reuters op basis van een interview van de Canadese krant The Globe and Mail met de Canadese ambassadeur in de Verenigde Staten, David MacNaughton.

Volgens MacNaughton heeft de VS reeds aan Canada laten weten dat het de uitlevering van Meng zal vragen, maar de ambassadeur wist niet te zeggen wanneer dat gebeurt. De deadline om een formeel verzoek in te dienen is 30 januari, zestig dagen na de arrestatie van de de Huawei-topvrouw op 1 december vorig jaar.

Meng, CFO en dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, werd begin december door de Canadese autoriteiten gearresteerd in Vancouver tijdens een doorreis van Hong Kong naar Mexico. Dat gebeurde op vraag van de VS, dat al sinds 2016 onderzoek doet naar de Chinese telecomreus en diens CFO op verdenking van schending van het Amerikaanse handelsembargo tegenover Iran.

Beijing boos

Meng werd vorige maand op borg vrijgelaten en moet op 6 februari voor de rechtbank in Vancouver verschijnen. China vraagt al vanaf het begin om de vrijlating en waarschuwt voor ernstige gevolgen als dat niet gebeurt. Het noemt de arrestatie “duidelijk geen gewone juridische zaak”.

“Canada en de Verenigde maakten willekeurig misbruik van hun bilaterale uitleveringsverdrag om de veiligheid en wettelijke rechten van een Chinese burger ernstig te schenden”, reageert Hua Chunying, woordvoerster van het Chinese ministerie voor Buitenlandse Zaken. China dringt erop aan dat de VS geen formeel uitleveringsverzoek indient.

De relaties tussen Canada en China zijn ondertussen flink bekoeld door de gebeurtenissen. Kort na de arrestatie van Meng werden in China twee Canadese burgers gearresteerd. Een derde Canadees die eerder al schuldig was bevonden voor drugssmokkel, werd ter dood veroordeeld. Volgens Beijing hebben beide zaken niets met de arrestatie van Meng te maken, maar in het Westen is niet iedereen daar zo zeker van.

Handelsoorlog

De arrestatie van Meng Wanzhou voerde ook de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verder op. Beide landen zijn al maanden verwikkeld in een handelsoorlog, waarbij Huawei zich in het oog van de storm bevindt. De VS vreest voor Chinese spionage via apparatuur van de telecomgigant, al is daar nog altijd geen bewijs van op tafel gelegd.

Eerder dit jaar keurde president Trump nog een wetsontwerp goed om alle Huawei-apparatuur te verbannen binnen elke overheidsinstantie. Hij zet ook openlijk druk op bevriende landen om Huawei links te laten liggen. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland en Japan zijn hem daar al in gevolgd.

