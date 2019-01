Apple Macbook Pro kampt met nieuw ‘Flexgate’-hardwareprobleem

De MacBook Pro kampt met een nieuw hardwareprobleem. Een rapport van iFixit beschrijft hoe de backlights van het scherm het kunnen begeven. Een iFixit-gebruiker doopte het probleem al tot “Flexgate”.

Het probleem schuilt volgens iFixit in de kabel die wordt gebruikt om het scherm met het moederbord van de laptop te verbinden. Sinds 2016 gebruikt Apple een paar flexibele lintkabels die strak worden aangetrokken wanneer je de laptop opent. Dat kan de kabels na verloop van tijd beschadigen.

Die schade kan er vervolgens toe leiden dat de verlichting onderaan het scherm er onregelmatig uitziet, met een soort ‘podiumlichteffect’. Uiteindelijk kan het scherm het zelfs volledig begeven wanneer je de laptop verder dan de helft openklapt.

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem is. De effecten op het scherm treden pas na verloop van tijd op, naarmate de kabels meer worden beschadigd, waardoor het niet meteen duidelijk is of je toestel getroffen is. Volgens iFixit is dat net het probleem: de schade aan de kabels wordt mogelijk pas zichtbaar nadat je toestel al uit garantie is.

Bovendien zijn de kabels sinds 2016 rechtstreeks geïntegreerd in het scherm. Wanneer ze het begeven, moet het hele scherm worden vervangen. Dit terwijl je bij oudere Macbook Pro-modellen simpelweg de kabel kon laten vervangen. Deze oudere modellen zouden niet gevoelig zijn voor het Flexgate-probleem.

Vlindertoetsen

Eerder kwam ook al een hardwareprobleem met het toetsenbord van MacBook Pro 2016-modellen aan het licht. De vlindertoetsen (butterfly switches) die Apple gebruikte bleken bijzonder gevoelig aan defect. Eén vuiltje onder de toets was voldoende om de goede werking te verhinderen. Apple verhielp dat probleem met een redesign van het toetsenbord vorig jaar en breidde de garantie voor getroffen laptops uit.

