Aandeel IBM 7 procent omhoog, kwartaalomzet valt wel tegen

IBM zag zijn aandelenkoers flink stijgen vandaag – met wel zeven procent. Dat terwijl het bedrijf over zijn vierde kwartaal slechter presteerde dan het kwartaal daarvoor. De hogere koers valt echter eenvoudig te verklaren: de prestaties van IBM waren ondanks de omzetdaling beter dan verwacht.

IBM meldde dat het een omzet van 21,8 miljard dollar geboekt had afgelopen kwartaal. Dat is drie procent minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens CFO James Kavanaugh kwam dat voort uit het feit dat wisselkoersen ten negatieve veranderd waren en dat het kwartaal een jaar geleden buitengewoon goed was voor de mainframe computers van IBM. Alhoewel de omzet daalde, deed het bedrijf het alsnog beter dan voorspeld; analisten gingen uit van een omzet van 21,75 miljard dollar.

Goede resultaten

Echter boekte Intel ook goede resultaten als het op de jaaromzet aankomt. In 2018 zette het bedrijf in totaal 79,6 miljard dollar om, 1 procent meer dan een jaar eerder. Wellicht dat deze combinatie ervoor zorgt dat aandeelhouders toch enthousiast bleven over het bedrijf. Overigens was ook de winst per aandeel hoger dan verwacht afgelopen jaar: 13,81 dollar ten opzichte van 13,78 dollar per aandeel.

CEO Ginni Rometty liet in een statement nog weten dat de groei “een stijgende vraag naar onze diensten en toonaangevende oplossingen in de hybride cloud, AI, analytics en security” laat zien. Ook anderen van IBM legden nadruk op de positieve aspecten van de omzet. Zo bleek 39,8 miljard dollar – bijna de helft van de totale omzet – uit “strategische imperatieven” te komen. Dat zijn onder meer analytics, cloud, mobile en social; allemaal vlakken waar IBM meer nadruk op wil leggen.

Tegenvallende cloudresultaten

Enigszins tegenvallend zijn de cloudresultaten die IBM boekte. Over het hele jaar boekte het bedrijf een omzet van 19,2 miljard dollar uit zijn cloudactiviteiten. Dat is twaalf procent meer dan in 2017, maar een groei die verbleekt bij die van 2016. Daarnaast is het veel minder groei dan marktleiders Amazon Web Services, Microsoft en Google boekten.

De vrees van analisten is dan ook dat IBM niet goed mee kan met deze concurrenten. Toch benadrukte Kavanaugh dat, ondanks de tegenvallende groei, het bedrijf zich richt op specifieke cloudaspecten. Dat houdt in dat IBM dus niet direct de concurrentie met AWS aangaat, maar zich richt op complexe, waardevolle workloads die ook naar de cloud moeten.