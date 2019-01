GitHub voegt meer administrator tools toe aan Enterprise-versie

GitHub gaat de premium-versie van zijn platform vernieuwen. De versie genaamd Enterprise krijgt updates voor nieuwe ervaringen en gestroomlijnde administratieve mogelijkheden. Dat meldt Silicon Angle.

GitHub, dat vorig jaar voor 7,5 miljard dollar werd overgenomen door Microsoft, kondigde eerder deze maand aan zijn Enterprise Cloud- en Enterprise Server-platformen te gaan combineren. Het nieuwe Enterprise 2.16 is de eerste update voor de betaalde variant van het platform sinds die overname.

De nieuwe mogelijkheden die met de update verschijnen zijn bedoeld om ontwikkelaars te helpen tijd te besparen en de team- en repository-administratie te vereenvoudigen. Een van de nieuwe functies is “force pushing” workflows, dat de onderhouders van een project moet helpen om beter bij te houden wat andere mensen die samen aan het project werken precies doen.

Ook nieuw is issue template automation, waarmee onderhouders een standaard titel, labels en leden kunnen toevoegen aan een project. Daarnaast moeten ontwikkelaars tijd kunnen besparen doordat het platform nu aangeeft of review comments verouderd zijn door recentere wijzigingen in de code.

Nieuwe tools

Enterprise-administrators krijgen ondertussen meer tools met repository creation permissions. Met de update kan bij de instance en op organisatieniveau gedefinieerd worden wie toestemming heeft om extra repositories aan te maken, of die nu openbaar of privé zijn.

Ook kunnen admins gebruikers de mogelijkheid geven individuele of alle GitHub Apps te managen in hun organisatie, op basis van de wensen en eisen van die individuele organisatie. Daardoor is het niet langer nodig om eigenaarsprivileges aan individuele teamleden in een organisatie te geven.

Repositories

Bij de aankondiging van de samenvoeging van de betaalde versies, maakte GitHub ook bekend dat gratis gebruikers voortaan ook private repositories kunnen gebruiken. Hier kunnen maximaal drie mensen aan samenwerken. Eerder waren de private repositories alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.