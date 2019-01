Qlik neemt voor onbekend bedrag AI-bot CrunchBot over

Qlik laat aan Techzine weten dat het de kunstmatige intelligentie (AI)-aangedreven analytics bot CrunchBot overgenomen heeft. Onder de deal valt ook de acquisitie van het AI-team van Crunch Data, het bedrijf dat de bot creëerde. Door de technologie en het team aan het portfolio toe te voegen, wil de leverancier van business inteligence (BI)-software het eenvoudiger maken om data aan workflows toe te voegen. Het is vooralsnog onbekend wat Qlik betaald heeft.

De aangekochte oplossing levert analyse-resultaten die tot verbeterde inzichten voor gebruikers moeten leiden. Dit door vragen te stellen via de interface van bijvoorbeeld Qlik Sense. Het is echter ook mogelijk om die inzichten te verkrijgen via verschillende collaboration-tools van derde partijen. Denk daarbij aan Slack, Microsoft Teams, Skype en Salesforce Chat.

Functionaliteiten

Een van de meest waardevolle toevoegingen voor Qlik is dan ook dat de technologie inzichten en antwoorden met context geeft. Hierbij worden bijvoorbeeld grafieken, interpretaties, belangrijke drivers en prognoses geleverd. De resultaten zijn rechtstreeks te gebruiken in de analyse-apps van Qlik Sense.

Qlik geeft aan dat er gebruikgemaakt wordt van een natural language processing (NLP) en natural language generation (NLG). Daardoor traint de technologie zichzelf automatisch en worden vragen van de gebruikers bijgehouden. Ook betekent het dat er inzicht geboden wordt in wat er gebeurt en waarom, inclusief de volgende stappen. Indien gewenst kunnen gebruikers vragen stellen over data via spraakinteractie, aangezien er integratie is met onder meer Amazon Alexa.

Crunch Data en vervolg

Over het Crunch Data-team zegt Qlik in de aankondiging tevreden te zijn over eerdere succesvolle projecten die het uitvoerde, bijvoorbeeld met Hortonworks en Century Link. Ondertussen maakt Qlik CrunchBot exclusief beschikbaar als oplossing in het Qlik Sense-platform. Het nieuwe product zal onder de naam Qlik Insight Bot verder gaan, werkt naast de bestaande Insight Advisor en wordt geïntegreerd met de cognitieve engine van Qlik.