Google werkt aan Chrome-update die adblockers stuk maakt

Google schrijft aan een nieuwe editie van zijn Manifest, een document dat beschrijft welke API’s beschikbaar zijn voor extensies. De voorgestelde veranderingen in Manifest v3 maken de facto komaf met de meeste adblockers.

Ontwikkelaars bij Google werken momenteel aan Manifest v3 voor Chromium. Daarmee willen ze de beschikbare API-calls voor extensies aan banden leggen met als officiële ambitie om op Chromium gebaseerde browsers sneller, veiliger en privacyvriendelijker te maken. Als de vooropgestelde veranderingen erdoor komen, zullen ze een effect hebben op Alle Chromium-browsers, waaronder natuurlijk het populaire Google Chrome, en binnenkort zelfs Microsoft Edge.

Weg met webRequest

Concreet wil Google de webRequest-API dichttimmeren. Die gebruiken adblockers zoals uMatrix en uBlock Origin om requests komende vanuit de browser te onderscheppen en aan te passen. Zo kunnen ze de content die jij als gebruiker te zien krijgt, eenvoudig op maat aanpassen. Het systeem heeft als nadeel dat Chrome soms moet wachten op de geïnstalleerde extensies, maar het laat ontwikkelaars wel toe om de manier waarop webpagina’s worden weergegeven helemaal te cateren naar de wens van de eindgebruiker.

Google wil de API nu vervangen door de veel beperktere declarativeNetrequest-API. Die laat dergelijke ingrijpende controle door extensies niet toe, en lijkt op maat geschreven van adBlock-plus. Die adblocker biedt adverteerders misschien niet helemaal toevallig de mogelijkheid om tegen betaling op een whitelist te komen, waarna ads niet meer geblokkeerd worden. Bovendien is de plugin veel beperkter dan bijvoorbeeld uBlock Origin.

Controle voor Chromium

Volgens Manifest v3 zullen alle webrequests exclusief door de browser zelf behandeld worden, wat misschien voor een kleine snelheidsboost kan zorgen in sommige configuraties, maar vooral impliceert dat de controle verschuift van door gebruikers gekozen plugins naar Chromium en dus Google. Het is dan ook moeilijk om deze zet niet te zien als een advertentiebedrijf dat zijn macht gebruikt om het blokkeren van advertenties te bemoeilijken.

Er komt veel kritiek vanuit ontwikkelaarskringen. Manifest v3 is nog niet gefinaliseerd, dus de voorgestelde wijzigingen kunnen nog afgevoerd worden. Worden de aanpassingen toch goedgekeurd, dan is het een kwestie van tijd voor de adblocker in Chrome, op enkele uitzonderingen na, een stille dood sterft.

Daarmee willen we niet zeggen dat adblockers per definitie een goede keuze zijn. Veel websites die gratis content ter beschikking stellen, waaronder ook deze, zijn voor een stuk afhankelijk van advertenties. Adblockers maken het dergelijke sites moeilijk. De installatie van een adblocker is nu de keuze van iedere individuele gebruiker, die zelf mag beslissen wat hij of zijn steunt en hoe. Manifest v3 verschuift die controle van de gebruikers naar Google, wat openheid niet meteen ten goede komt.

