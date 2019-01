Microsoft Teams krijgt educatie-focus

Microsoft wil Teams aantrekkelijker maken voor gebruik in klaslokalen. Vijf nieuwe functies moeten daarvoor zorgen.

Microsoft blijft z’n schouders zetten onder Slack-concurrent Teams. Een reeks nieuwe functies moet Teams aantrekkelijker maken voor gebruik in klaslokalen. Microsoft focust zich vooral op de relatie tussen leerkracht en leerling, en de vereenvoudiging van scores en feedback.

De belangrijkste nieuwigheid is daarbij de synchronisatie met studentinformatiesystemen SIS). Opdrachten, aan studenten gegeven via teams, kunnen zo gekoppeld worden aan het SIS, waarna punten automatisch synchroniseren. Zo zit een opdracht in één gestroomijnde pipeline, én krijgen studenten op een eenvoudige manier te zien hoe ze gepresteerd hebben. Opdrachten geven, aanpassen en zien wordt meteen ook gestroomlijnd.

Plagiaat

Punten geven wordt ook eenvoudiger via ‘Mobile grading’. Dankzij die nieuwe functie kan je zelfs onderweg via Teams op je smartphone scores ingeven. Om leerkrachten te helpen bij het geven van die scores, voorziet Microsoft integratie met Turnitin. Dat is een tool waarmee opdrachten automatisch nagekeken worden op plagiaat.

Microsoft zet verder in op STEM met de integratie van MakeCode. Dat is een online systeem voor de ontwikkeling van spelletjes, waarmee kinderen hun eigen games leren maken met eenvoudige sleepopdrachten of JavaScript. De integratie via Teams gaat binnenkort in bèta.

De push van Microsoft in de educatiemarkt is niet verwonderlijk. Redmond moet steeds meer opboksen tegen het aanbod van Google, dat zich met zijn Chromebooks steeds beter weet te verankeren in scholen wereldwijd. Door zich vanuit de softwarekant te profileren, kan Microsoft zich als een interessant alternatief tonen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Microsoft Teams uitbreidt met educatieve functies. Integendeel: educatie is al van het begin af aan een belangrijk onderdeel van de functionaliteit van de chatcliënt.

