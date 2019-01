‘Ander beleid rondom ‘new-collar jobs’ voorkomt vaardighedencrisis’

Bedrijven moeten hun beleid rondom het aannemen van werknemers veranderen. Als ze dat niet doen, mondt de al bestaande vaardighedenkloof uit tot een crisis. Een op technologie gebaseerde ‘new-collar job’, zoals cloud computing-technicus, vereist geen vierjarige universitaire scholing. Dat beweerde Ginni Rometty, CEO van IBM, tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

“We hebben hier te maken met een hele serieuze taak. De nieuwe technologieën veranderen sneller dan de vaardigheden van de mensen. Hierdoor ontstaat de vaardighedencrisis. Wij zijn er als bedrijf van overtuigd, dat als we dit probleem nu niet oplossen en de vaardigheden niet overbruggen, dat voor veel onrust zal zorgen. Zeker gezien het tempo waarin het zich nu ontwikkeld”, aldus Rometty. De CEO is er dan ook stellig vzn overtuigd dat bedrijven hun beleid rondom personeelsaanname drastisch moeten veranderen. Volgens Business Insider was het dan ook Rometty, die tijdens het forum de term ‘new-collar job’ introduceerde.

Vierde industriële revolutie vraagt om aanpassing

Business Insider beweert dat we aan het begin van een nieuw tijdperk in de ontwikkelde wereld staan, waarin het internet zich verder heeft verschanst in elk aspect van ons leven. De zogeheten ‘vierde industriële revolutie’. Banen zullen naar eigen zeggen worden vervangen door nieuwe technologieën, waaronder geavanceerde kunstmatige intelligentie.

IBM pakt het zelf al enige tijd anders aan. Zo biedt de computergigant een uitgebreide, interne leerlingschema’s voor mid-career werknemers, die een verandering in hun carrière willen aanbrengen. In 2011 startte ‘big blue’ zogeheten ‘pathways’ in Technology Early College High Schools, ook wel bekend als P-TECH scholen. Er zijn inmiddels meer dan honderd van deze vakscholen, verdeeld over dertien landen. IBM werkt hierin samen met ruim vijfhonderd bedrijven om langs deze weg P-TECH-studenten werk én mentorschap te bieden.

Paradigma personeelsaanname veranderen

Volgens Rometty staan de meeste bedrijven klaar om deze transitie vorm te geven. Bedrijfsleiders zouden zich volgens haar dan ook verder moeten wenden, dan uitsluitend personeel van de best gerangschikte universiteiten aan te nemen. Ze moeten volgens de CEO ‘hun paradigma van aannemen veranderen’.

