Veeam komt met verschillende updates voor zijn Availability Platform

Veeam heeft een update aangekondigd voor zijn Veeam Availabiblity Platform. De verbeterde functionaliteit moet bij IT-beheerders de zorgen over cloudgebaseerde workloads in multicloudomgevingen, cloudmigratie en cloudgebaseerde back-up van workloads in multicloudomgevingen wegnemen.

Het bedrijf dat we kennen van cloudgebaseerd databeheer en back-up wil met de verschillende updates binnen zijn platform ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties zich minder zorgen hoeven te maken over hun cloudgebaseerde workloads, de uptime van hun applicaties en hoe de workloads werken binnen en tussen multicloudomgevingen.

Samenwerking hyperscalers en serviceproviders

Door de verschillende updates ontstaat er volgens Veeam een eenvoudige, flexibele en betrouwbare oplossing die klanten helpt te migreren en hun data beschikbaar te houden in de hybride cloud, ongeacht de locatie. Bovendien moet het de positie van Veeam gaan versterken op het gebied van clouddatamanagement door sterkere samenwerkingen met hyperscalers als AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud en meer dan 20.000 serviceproviders.

Updates voor drie onderdelen

Concreet bestaat de algemene update van Veeam’s overkoepelende platform uit een vierde update van de Veeam Availability Suite 9.5, versie 3 van de binnenkort te lanceren Veeam Availability for AWS en een derde update van Veeam Availability Console.

Alle updates in de specifieke onderdelen van het platform moeten voorzien in kosteneffectieve dataretentie, eenvoudige cloudmigratie en datamobiliteit, cloud-native back-up en bescherming voor Amazon Web Services (AWS), flexibele cloud-ready licenties, verbeterde beveiliging en data-governance, en oplossingen die het voor serviceproviders eenvoudiger maken om Veeam-diensten op de markt te brengen. In dit laatste geval gaat het dan specifiek over het kunnen leveren van Backup-as-a-Service- (BaaS) en Disaster Recovery-as-a-Service-diensten (DRaaS).