John McAfee slaat op de vlucht voor Amerikaanse regering

John McAfee laat weten dat hij op dit moment op de vlucht is voor de Amerikaanse regering. De miljardair vertelt in een video op Twitter dat hij aangeklaagd is voor “ongespecificeerde belastingmisdrijven”. In een reeks andere berichten op Twitter, meldt hij al enige tijd geen belastingen te hebben betaald.

McAfee vertelt dat hij al een jaar of acht geen belasting betaalt. Vermoedelijk is het om die reden dat er in de staat Tennessee een arrestatiebevel tegen McAfee is uitgevaardigd wegens belastingontduiking. Samen met zijn vrouw en vier medewerkers besloot McAfee dan ook maar te vluchten voor de Amerikaanse overheid.

Ook problemen met SEC

“Elk jaar weer zeg ik tegen de belastingdienst: kom me maar halen”, aldus McAfee. Om in een later moment te claimen dat het “niet illegaal” is om belasting te ontduiken. In de video’s stelt McAfee dat hij aangeklaagd is door de belastingdienst, maar het lijkt erop dat hij ook problemen heeft met de Securities and Exchange Commission (SEC). In een aantal berichten op Twitter laat hij namelijk weten aangeklaagd te zijn voor het gebruik van cryptovaluta in “criminele handelingen tegen de Amerikaanse regering”. De SEC is verantwoordelijk voor het aanpakken van financiële misdrijven, dus dit zou dan hun verantwoordelijkheid zijn.

Het is niet voor het eerst dat McAfee in de problemen is met de SEC. Recent nog werd hij kwaad toen de SEC besloot dat het promoten van ICO’s illegaal is als je niet aangeeft daarvoor betaald te worden. McAfee liet zijn sociale media regelmatig gebruiken om een ICO te promoten en bleek daar achteraf meer dan 100.000 dollar per munt voor te krijgen.

Me? Worried about the SEC? I have openly, publicly and in the media ridiculed that corrupt, puss filled, bile dripping abcess on the fabric of America. Come for me SEC. I will, in every media outlet in this country, rip you a new asshole worthy of parking a tractor trailer in. — John McAfee (@officialmcafee) December 3, 2018

Presidentskandidaat

Ondertussen laat McAfee ook nog weten gewoon te werken aan zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. In 2016 deed hij namens de Libertarische partij al een worp naar het presidentschap. De campagne kenmerkte zich toen met wat bombastische citaten. “Ik ken geen schaamte. Ja, ik heb in de bak gezeten. Ja, ik heb drugs gebruikt – meer drugs dan jij in het publiek überhaupt kan tillen in je eentje”.

Ondanks dat McAfee nu “op de vlucht” is, wil hij zijn campagne “in ballingschap” voeren.