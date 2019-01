Cisco’s AppDynamics komt met intelligentere monitoringsdienst

AppDynamics, dat beschikt over monitoringssoftware en zelfstandig onderdeel is van Cisco, brengt zijn Cognition Engine op de markt. Hiermee kunnen bedrijven, op basis van kunstmatige intelligentie, nog meer hun technologie-omgevingen in de gaten houden, problemen ontdekken en oplossingen bedenken en uitvoeren.

Volgens de leverancier willen bedrijven steeds meer inzicht krijgen in hun technologie-park, van hun serverless-oplossingen tot mainframe-omgevingen en verder. Om dit mogelijk te maken moeten ze kunnen beschikken over tools voor monitoring die inzicht eenvoudiger maken en over een bepaalde mate van ingebouwde intelligentie beschikken om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

De oplossingen van AppDynamics voorzien in deze monitoring. Onlangs heeft het bedrijf de technologie van het vorig jaar door moederbedrijf Cisco overgenomen Perspica in de eigen oplossingen geïmplementeerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de nu gelanceerde Cognition Engine-oplossing.

Eigenschappen Cognition Engine

Concreet zorgt de nu gepresenteerde oplossing ervoor dat met behulp van onder meer machine learining die grote hoeveelheden data verwerkt, de monitoring tool niet alleen maar aangeeft dat er binnen de zakelijke technologie en het verder aan het DevOps-team overlaat om de echte oorzaak te vinden en op te lossen.

De nu gelanceerde oplossing zorgt ervoor dat deze twee handelingen nu automatisch plaats vinden, dus signalering en het aangeven van het basisprobleem, zodat specialisten nu sneller oplossingen kunnen bedenken en uitrollen. De Cognition Engine evolueert voortdurend, traint en evalueert in real time de data die het systeem binnenkomt met behulp van streaming analytics-technologie. Het systeem neemt miljoenen records per seconde op, verwerkt en analyseert automatisch hoe meetgegevens met elkaar correleren en weet meteen wanneer er problemen in de correlatie tussen datasets. Uiteindelijk moet de tool zelfs automatisch van alle binnenkomen data ‘leren’ en voor de geconstateerde problemen automatisch oplossingen bedenken, deze maken en uitrollen.

Overige oplossingen voor monitoring

AppDynamics heeft, naast de komst van de Coginition Engine ook een aantal andere verbeterde monitoringmogelijkheden aan, waaronder het kunnen traceren van transacties door het serverloze platform AWS Lambda.

Tot slot, nu de specialist in zakelijke IT-monitoring deel uitmaakt van de Cisco-familie, kijkten hun producten vanaf nu niet alleen meer naar de applicatielaag, maar breidt het die visie uit om ook de netwerkinfrastructuur te integreren om problemen te helpen begrijpen en beleidsregels in te stellen. Hiermee vormen de producten ook onderdeel uit van Cisco’s ‘central nervous system ’voor enterprise computing.

Met dit systeem wil de Amerikaanse netwerkspecialist een complete oplossing bieden om problemen te lokaliseren, de oorzaken hiervan te vinden en ze automatisch op te lossen binnen het hele IT-landschap.