Oracle vindt rechtszaak rond discriminatie van werknemers zinloos

De rechtszaak die tegen Oracle is aangespannen over discriminatie dient geen enkel doel. Dat is althans de reactie van Oracle naar aanleiding van de zaak. Oracle heeft volgens de Office of Federal Contract Compiance Programs van het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid zo’n 400 miljoen dollar aan loon ingehouden bij ondervertegenwoordigde werknemers.

Oracle wordt ervan beschuldigd zo’n 400 miljoen dollar te weinig betaald te hebben aan raciaal ondervertegenwoordigde werknemers. Het gaat onder meer om mensen van Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische afkomst. Ook vrouwen zouden structureel te weinig betaald hebben gekregen.

Valse beschuldigingen

“Deze zinloze rechtszaak is gebaseerd op valse beschuldigingen en een serieus verkeerd proces binnen de OFCCP die steunt op niet-representatieve statistieken in plaats van de waarheid”, aldus Dorian Daley, EVP en General Counsel binnen Oracle in een statement tegenover de site TechCrunch. “We zijn het absoluut niet eens met deze buitensporige claims en zullen meewerken om ze te ontkrachten. We voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zijn toegewijd aan gelijkheid, en trots op onze werknemers.”

Maar volgens de OFCCP is er wel degelijk sprake van een “patroon van discriminatie”. Dat zou sinds 2013 merkbaar zijn binnen Oracle en het beleid zou vandaag nog voortgezet worden. Specifiek discrimineert Oracle volgens de OFCCP zowel zwarte, Aziatische als vrouwelijke werknemers. Dat heeft volgens de OFCCP geleid tot een collectief verlies van meer dan 400 miljoen dollar voor deze groep werknemers.

Ook discrimineert Oracle volgens de aanklacht tegen mensen met een werkvisum. Het gaat vooral om studenten die via het rekruteringsprogramma van Oracle binnen komen en dan met name om internationale studenten. Zij krijgen steevast banen onder hun niveau. “Deze studenten hebben werk nodig om na hun afstuderen in de Verenigde Staten te kunnen blijven”, aldus de aanklacht.

De zaak is deze maand aangespannen en het resultaat van een onderzoek dat in 2014 gestart werd naar de praktijken van het bedrijf.