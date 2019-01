Amazon WorkLink maakt via je mobiel werken een stuk fijner

Als je bedrijf gebruikmaakt van een VPN, of van een dienst voor het beheer van mobiele apparaten die je toegang bieden tot het intranet en de bijbehorende webapps, loop je soms tegen problemen aan. AWS probeert met Amazon WorkLink een betere oplossing te bieden.

WorkLink is een volledig beheerde dienst die voor vijf dollar per maand per gebruiker IT-admins de mogelijkheid geeft om medewerkers direct toegang te geven tot interne sites. Daarbij maakt het niet uit of er gebruik gemaakt wordt van AWS.

Veilig in gebruik

Nadat een medewerker WorkLink op zijn of haar smartphone geïnstalleerd heeft, hoeft deze enkel zijn favoriete browser te gebruiken om naar een interne site van het bedrijf te surfen. Andere oplossingen dan WorkLink vragen gewoonlijk om een specifieke browser die vaak niet heel goed werkt. Dat doen ze omdat het zo veiliger werkt.

Maar de verzoeken die via WorkLink lopen zijn ook beveiligd. Daarnaast is er een beveiligde WorkLink container die de site verandert in een interactieve graphic die weer naar de smartphone verzonden wordt. Zodoende wordt er niets opgeslagen op de smartphone. WorkLink weet verder ook niets over het persoonlijk gebruik van het apparaat. Als dit gestolen wordt of verloren gaat, hoeft het apparaat dan ook niet gereset te worden, omdat er geen bedrijfsgegevens op staan.

Veilig en fijn

“Tijdens gesprekken met klanten, lieten velen van hen de frustratie weten die ze voelen bij het feit dat hun werknemers vaak geen makkelijke of veilige manier hebben om toegang te krijgen tot interne content. Dat betekent dat medewerkers ofwel tijd verspillen, of niet eens proberen toegang te krijgen tot de content die hen wellicht productiever zou maken”, aldus Peter Hill, vicepresident van Productivity Applications bij AWS in een statement. “Met Amazon WorkLink maken we grotere productiviteit mogelijk voor eenieder die zich buiten de zakelijke firewall bevindt, maar wel op een manier die voor IT-admins en beveiligingsteams fijn is om te gebruiken.”

WorkLink werkt zowel op Android als iOS, al is er op dit moment enkel een iOS-app beschikbaar. Verder werkt de boel op dit moment alleen met Safar, maar laat Amazon weten binnen een paar weken ondersteuning voor Chrome af te hebben. De dienst is op dit moment enkel beschikbaar in Europa en Noord-Amerika. Andere regio’s volgen op termijn.