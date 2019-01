Salesforce lanceert nieuwe marketingproducten samen met Datorama

Ongeveer zes maanden nadat het Datorama heeft overgenomen, kondigt Salesforce een heel rits nieuwe integraties met het marketing intelligence platform aan. Daarnaast introduceert het bedrijf nieuwe ontwikkeltools en zogenoemde activeringstools voor marketeers die gebruik maken van Datorama.

In een statement tegenover de site ZDNet laat Jay Wilder, directeur van de afdeling productmarketing van Datorama weten dat de productteams van Salesforce en Datorama “achter de schermen nauw samen hebben gewerkt om nieuwe oplossingen te introduceren. Hiermee willen we onze innovatie in de marketing laten zien en het momentum dat we kregen na de overname aanhouden.” De verbeteringen moeten marketingmedewerkers helpen door inzicht te geven in hun investeringen en activiteiten.

Drie nieuwe innovaties

Daartoe introduceert Salesforce drie nieuwe Datorama-innovaties. Ten eerste stellen de verbeterde Datorama Marketing Cloud-connectors marketeers ertoe in staat te visualiseren hoe al hun door Salesforce aangestuurde social media-, mobiele en e-mailmarketingcampagnes naast andere kanalen presteren. Ten tweede stelt de Datorama Developer Portal IT-professionals en -ontwikkelaars ertoe in staat om aangepaste integraties en oplossingen voor unieke marketingbehoeften te creëren, zoals nieuwe connectoren of creatieve visualiserings widgets. Ten derde kunnen marketeers met Activation Center onmiddellijk actie ondernemen met de rijke inzichten die Datorama biedt – direct binnen de Datorama-console.

“Al die flexibiliteit om de verschillende databronnen te combineren is de droom van een marketeer”, aldus Wilder. Klanten van Datorama kunnen volgens hem op één plek alle gegevens van e-mailcampagnes, mobiele data, sociale data, advertenties, verkopen en andere informatie zoals bijvoorbeeld het weer verzamelen en inzien.

Nog meer nieuws

Nieuw is ook het Developer Portal van Datorama. Dat helpt IT-professionals en ontwikkelaars die zoeken naar manieren om met de marketingorganisatie van hun bedrijf samen te werken. Binnen de portal kunnen ontwikkelaars eigen dataintegraties bouwen en ontwikkelen. Ook nieuw is een Activation Center, dat marketeers ertoe in staat stelt handelingen te ondernemen en notificaties te versturen op basis van real-time analyses van hun data.