Google voorziet Gmail van nieuwe snelkoppelingsfuncties

Google lanceert drie nieuwe functies binnen Gmail voor het opstellen van e-mail. De functies zijn beschikbaar voor zowel Gmail-als G Suite-gebruikers.



De nieuwe snelkoppelingsfuncties worden toegevoegd aan het opmaakvenster voor nieuwe e-mail en zijn bedoeld om gebruikers te helpen met het sneller corrigeren en bewerken van fouten.

Zo is het nu mogelijk om via een snelkoppeling een tekst door te halen (strikethrough). De knop bevindt zich aan de rechterkant van het menu. Google komt hiermee gebruikers tegemoet die op een eenvoudige manier een gedachtewijziging in een e-mail willen uitdrukken. “Doorhalen is een visuele aanwijzing dat iets is voltooid of om een wijziging te suggereren. Wij hebben begrepen dat deze functionaliteit van cruciaal belang is om snel en efficiënt e-mails te schrijven”, legt Google uit in een blogpost.

Daarnaast is het voortaan mogelijk acties ongedaan te maken. Een efficiënte handeling voor wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk een stuk tekst verwijdert, terwijl deze eigenlijk gekopieerd moest worden. De twee knoppen voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, worden respectievelijk weergegeven door een gebogen achterwaartse en voorwaartse pijl. Deze bevinden zich aan de linkerkant van het menu.

EML-bestanden

Verder kunnen Gmail-gebruikers e-mails voortaan ook efficiënter van het internet downloaden als EML-bestanden. Deze bestanden worden herkend door e-mailclients zoals Outlook, Apple Mail of Thunderbird. Google beweert dat het gebruikers in staat stelt om Gmail-content te bekijken, samen met andere bijlagen binnen deze clients. Gedownloade e-mails kunnen ook als bijlagen in e-mails worden toegevoegd.

Gebruikers kunnen voortaan een bericht als EML-bestand downloaden uit het driepuntsmenu, door onderaan op ‘Bericht downloaden’ te klikken. In het verleden was die handeling minder efficiënt. Toen kon de actie worden uitgevoerd door op ‘Origineel weergeven’ te klikken om het vervolgens als een EML-bestand te downloaden. Deze route kostte meerdere handelingen dan nu het geval is.

