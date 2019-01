KPN stopt per 1 mei met merknaam Telfort

Per 1 mei stopt KPN volledig met de verkoop van abonnementen via dochteronderneming Telfort. Dat laat de provider vandaag weten. Het gevolg is dat alle winkels per die datum ook dicht gaan en 207 mensen op straat komen te staan.

Dat Telfort stopt laat de provider aan zijn klanten en aan de site Tweakers weten. Voorlopig blijven klanten die een abonnement bij Telfort hebben afgesloten wel gewoon de merknaam op hun factuur terugvinden. Tegelijk is het wel de uitgesproken intentie om daar uiteindelijk mee te stoppen, alleen is de termijn waarop nog niet bepaald.

Einde van een tijdperk

Telfort is uiteindelijk zo’n 22 jaar actief geweest. 13 van die jaren bestond het bedrijf onder de vleugels van KPN. Dat heeft besloten om meer te investeren in zijn eigen merknaam en om die reden wil het de beste onderdelen van zijn dochterbedrijven samenvoegen. Zo zou KPN de klantenservice van provider XS4ALL en de aantrekkelijke prijzen van Telfort beiden willen onderbrengen onder de eigen vleugel.

Volgens Telecompaper is er verder ontslag aangevraagd voor de medewerkers van de Telfort-winkels. Het gaat volgens de site om 128 mensen die in dienst zijn bij het bedrijf, en 79 mensen die op uitzendbasis actief zijn. Om hoeveel winkels het in totaal gaat is niet zeker, maar het zijn er enkele tientallen.

XS4ALL redden?

Waar het einde van Telfort nu definitief is, doet een groepje trouwe klanten zijn best om XS4ALL nog te redden. KPN wil ook die merknaam stopzetten, maar sinds het bedrijf dat op 10 januari 2019 bekend maakte, is er met groot succes een petitie om dat tegen te houden gestart. Op moment van schrijven staan er meer dan 45.000 handtekeningen op XS4ALLmoetblijven.nl en het is de bedoeling dat de initiatiefnemers daarvan op termijn nog in gesprek gaan met het bestuur van KPN.