Microsoft Office vanaf nu beschikbaar in de Mac App Store

Vanaf vandaag kunnen Mac-gebruikers Office downloaden uit de Mac App Store. Microsoft had initieel eind 2018 als deadline. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en OneDrive maken onderdeel uit van de Microsoft Office 365-bundel.

Enkel OneNote en OneDrive kan je gratis gebruiken via de Mac App Store. Wie Word, Excel, PowerPoint en Outlook wil gebruiken, heeft een Office 365-abonnement nodig. De softwareversies zijn identiek aan de downloads op Microsofts eigen website.

Het belangrijkste voordeel van de Mac App Store is dat de software nu automatisch wordt geüpdatet wanneer Microsoft nieuwe versies beschikbaar stelt. Mac-gebruikers moeten vandaag nog beroep doen op de Microsoft AutoUpdate-tool (MAU) die bij Mac-versies wordt geleverd.

Wie Office 2019 for Mac eenmalig wil aankopen zonder abonnement, kan niet terecht in de Mac App Store. Daarvoor moet je nog altijd naar Office.com surfen.

Gratis test

Opvallend is dat Apple heel blij is met Microsoft als nieuwe partner in de Mac App Store. Phil Schiller, Senior VP of worldwide marketing: “We verwelkomen enthousiast Microsoft Office 365 in onze Mac App Store op macOS Mojave. Apple en Microsoft hebben vanaf het begin al samen gewerkt om optimale Office-productiviteit naar Mac te brengen. Met Office 365 in de App Store wordt het nog eenvoudiger voor gebruikers om de laatste nieuwe versie te gebruiken op Mac, iPhone en iPad.”

Office 365 komt in twee smaken voor consumenten: 69 euro per jaar voor één Mac- of Windows-toestel of 99 euro per jaar voor zes Mac- en Windows-apparaten. Die laatste formule kan je nu één maand gratis testen. Zakelijk abonnementen starten vanaf 4,20 euro (excl BTW) per maand zonder Office-suite of 8,80 euro (excl BTW) per maand met Office-suite.

