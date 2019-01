Google komt met nieuwe certificerings- en trainingsprogramma’s voor cloudspecialisten

Google heeft een viertal nieuwe certificerings- en trainingsprogramma’s ontwikkeld die zich exclusief richten op cloudspecialisten, zoals cloudontwikkelaars en -engineers. Daarnaast wordt ook een programma aangeboden voor G Suite.

Met de nu toegevoegde certificerings- en trainingsprogramma’s wil de techgigant ervoor zorgen dat er steeds meer professionals op de markt komen die beschikken over up-to-date kennis van cloudcomputing en alle zaken die daarbij horen. Op dit moment is het, aldus Google, voor bedrijven nog erg lastig om dit hooggekwalificeerde personeel te vinden. Voor hen is dit steeds meer een groot probleem aan het worden omdat de cloud steeds meer leidend wordt binnen hun zakelijke manier van werken.

Programma’s voor cloudpecialisten

Concreet gaat het om de certificatie- en trainingsprogramma’s Professional Cloud Developer, Professional Cloud Network Engineer (in bèta) en Professional Cloud Security Engineer (eveneens in bèta). Deze certificeringen en trainingen zijn een aanvulling op de al bestaande programma’s van de techgigant.

Met deze programma’s kunnen geïnteresseerden zich kwalificeren voor het ontwerpen, bouwen, testen, beheren en beveiligen van applicaties op het Google Cloud Platform. De programma’s kosten ongeveer 200 dollar per stuk en de examens komen in de vorm van multiple choice-vragen. Studeren gaat met behulp van on-demand online modules of door instructeurs geleide maatwerksessies van online opleidingsspecialist Coursera en andere partners van Google.

G Suite-programma

Naast de specifieke programma’s voor cloudontwikkelaars biedt de techgigant ook nog een specifieke nieuwe cursus voor G Suite. Hiermee wil de aanbieder de vaardigheden van medewerkers verbeteren. Dit betekent onder meer examens voor de kennis van producten als Docs, Sheets, Drive en andere tools. Deze training en examen is met slechts 65 dollar goedkoper dan de eerdergenoemde specifieke programma’s voor de echte cloudspecialisten.