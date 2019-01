ABN AMRO overweegt proef met cryptowallet

Er zijn een boel verschillende opties als het aankomt op het opslaan van je cryptovaluta en de veiligheidssleutels die het allemaal mogelijk maken. Je kan je munten opslaan in hardware wallets, software wallets en de beurs waar je ze gekocht hebt. Maar ook banken willen op de markt inspelen. Zo lijkt ook ABN AMRO dit te overwegen.

Eerder deze week bevestigde ABN AMRO op Twitter dat het een proef hield met een nieuwe cryptovaluta wallet. Die houdt het onder vijfhonderd klanten. De wallet, die ABN AMRO ‘Wallie’ gedoopt heeft zou een digitale opslagtool aanbieden als onderdeel van het reguliere online bankierenportal.

Nog geen proefversie

Een woordvoerder van ABN AMRO laat tegenover de site Hard Fork weten dat het eerder deze maand inderdaad aan 500 klanten gevraagd heeft of zij interesse zouden hebben in een cryptowallet. “En als ze daar interesse in hadden, konden ze een link in de mail volgen naar een nepdesign en daar antwoorden op vragen over functies die een bitcoin wallet zou moeten hebben,” aldus de woordvoerder. “Dit is een van onze manieren om contact te hebben met onze klanten en uit te zoeken welke diensten zij willen.”

Maar de mock-up die te zien was, werd op sociale media opgevat als het ontwerp van de app. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Een woordvoerder van ABN AMRO benadrukt namelijk dat “er geen daadwerkelijke bitcoin wallet getest wordt; er bestaat niet eens een proefversie.” De bank heeft de proef enkel uitgerold om te kijken welke rol het zou moeten spelen in de wereld van cryptovaluta.

Op dit moment voert ABN AMRO gesprekken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), in een poging beter te begrijpen welke rol de bank moet spelen. Dat ABN AMRO serieus kijkt naar de mogelijkheden van een app als Wallie is in elk geval bemoedigend. Dat de bank het heel rustig aan doet, is tegelijk ook een goed teken, want overhaaste stappen kunnen mogelijk ongewenste gevolgen hebben.