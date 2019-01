Bosch neemt Daimlers aandeel in joint venture voor elektrische motoren over

De Duitse autoleverancier Bosch heeft aangekondigd dat zij het aandeel van Daimler in EM-Motive hebben gekocht. Dat was een joint venture die opgezet was om motoren voor zowel elektrische als hybride voertuigen in elkaar te sleutelen.

De fabriek in Hildesheim, Duitsland, zal uitgebreid worden. Deze moet de groeiende vraag naar zowel elektrische als Hybridge voertuigen tegemoet treden. Dat is een goed getimede overname, mede doordat overheden wereldwijd steeds meer maatregelen nemen tegen auto’s die op een verbrandingsmotor draaien.

Groeiende markt

Bosch denkt dat de markt mogelijk wel heel groot wordt. De verwachting van het bedrijf is namelijk dat tegen 2020 zo’n twintig procent van alle auto’s op de wegen hybride of elektrisch is. De overname van EM-Motive is in die zin dan ook geen verkeerde: het potentieel van de markt is immers erg groot.

Momenteel levert E-Motive motoren aan Daimler, Porsche, Fiat, Volvo, Peugeot en startup autofabrikant Streetscooter. Tegelijk wil het bedrijf zich wel zoveel mogelijk richten op nieuwe klanten. Dat plan wordt ook onderschreven door Bosch, dat van plan is om er zoveel mogelijk nieuwe klanten mee te trekken.

Onbekend bedrag

Het is niet bekend welk bedrag er gemoeid gaat met de overname van het aandeel van Daimler. In een reactie aan persbureau Reuters laat het wel weten dat het altijd al de optie heeft gehad om zijn joint venture partner in 2019 uit te kopen. Daimler laat ondertussen nog weten dat EM-Motive wel een leverancier zal blijven.

Daarnaast laat Daimler weten dat het elektrische motoren zal blijven leveren aan leveranciers van over heel de wereld. Medewerkers van Daimler hebben campagne gevoerd om de ontwikkeling en productie van elektrische motoren in de eigen fabriek te verzorgen. Zo zou het minder hoeven vertrouwen op externe leveranciers.